Хабаровские общественники: Нацпрограмма по развитию ДВ вселяет уверенность

В конце сентября правительство РФ утвердило Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Нацпрограмма подготовлена по поручению президента Владимира Путина.

В июньском указе «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока» глава государства обозначил главные стратегические цели госполитики в дальневосточных регионах. В недалеком будущем данный документ должен серьезно отразиться на жизни каждого жителя Дальнего Востока. Документ в первую очередь призван улучшить качество жизни, определяя стратегию развития на долгие годы.

Председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Галина Кононенко считает, что было немало программ и можно долго говорить о том, что обещали и не выполнили, но с принятием нацпрограммы появилась уверенность.

- Стало необходимостью предпринимать активные меры для того, чтобы люди не уезжали с Дальнего Востока, в частности из Хабаровского края. Нам нужно, чтобы регион оставался сильным, развитым, таким, чтобы никому не хотелось уезжать отсюда, поэтому эта программа очень важна и своевременна – она о развитии, об улучшении качества жизни. Я тоже могу критически подойти к этому документу, но критиковать легче, гораздо важней добиться исполнения программы. Я думаю, именно на этом нужно сосредоточиться, а критика будет всегда, предвидеть все невозможно, - сказала Галина Анатольевна.

На Дальнем Востоке условия для предпринимательской деятельности, особенно для малого и среднего бизнеса, намного тяжелее, чем в центральной части России, отметил зампредседателя совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края Андрей Веретенников. За счет более высоких транспортных, энергетических издержек, а также издержек, связанных с наймом работников в районах Крайнего Севера.

- Есть история с северными льготами, где предприниматели обязаны оплачивать отпуск своим работникам. Много разных факторов влияет на сложность ведения у нас бизнеса. К тому же на Дальнем Востоке очень низкая конкуренция на финансовом рынке, соответственно, затруднен доступ к заемному финансированию, плюс высокий уровень административного давления, экспортные барьеры, все это обуславливает тенденцию к сокращению малых и средних субъектов бизнеса в нашем регионе, - поделился мнением Андрей Николаевич.

По словам Веретенникова, согласно нацпрограмме на территории Дальнего Востока будет разработан комплекс мер, таких как обеспечение консолидированного объема финансовой поддержки, предоставление субсидий из федерального бюджета, поддержка фермеров, развитие сельской кооперации.

- Также осуществление доступа малого и среднего предпринимательства к цифровым суперсервисам открытого бизнеса, введение моратория на проверки наших предприятий на три года и другие меры. Конечно, если все это исполнится, а я надеюсь, что да, представители бизнеса положительно отреагируют, будут вкладываться инвестиции, а это развитие экономики в целом. И ситуация с ведением бизнеса на Дальнем Востоке изменится, - высказал точку зрения Андрей Николаевич.

Главное в национальной программе то, что, опираясь на нее, территориям Хабаровского края нужно формировать перспективные планы развития региона. Теперь можно, дополняя, корректируя, составлять эти планы и забивать федеральные средства, считает зампредседателя экспертно-консультативного совета при губернаторе Хабаровского края Юрий Матвеев.

- Осуществление планов даст движение выполнению декларативных направлений. Нацпрограмма – это не лозунги и директивы, это конкретика по годам, и она прозрачна, люди видят, что будет построено и сделано в этом году, что в следующем, - поделился точкой зрения Юрий Федорович.

По словам депутата краевой Законодательной думы Владислава Чечикова, важно, что на федеральном уровне обратили внимание на то наследство, которое нам досталось. Например, высокие тарифы на энергоресурсы являются существенным препятствием для развития бизнеса и привлечения инвестиций на Дальний Восток.

Существенная мера, отраженная в документе, – ограничение роста тарифов на долгосрочный период на железнодорожном транспорте. Важно, что затронуты такие моменты, как распространение преференциального режима свободных портов Владивосток, в том числе и Ванино, установление льготной ставки налога на прибыль организаций на весь срок реализации инвестиционного проекта в качестве альтернативного варианта налогообложения на выбор инвестора.

- Позитивный момент в том, что затронули тему глубокой переработки древесины, о чем мы давно говорим, но к этому надо идти. Одна из мер – увеличение с 1 января 2021 года до 80 процентов размера таможенных пошлин на вывоз необработанной древесины. Много внимания в программе уделено технологическому развитию, формированию необходимой инфраструктуры, в том числе созданию индустриально-промышленных парков, а ведь они имеют высокую инвестиционную привлекательность. К слову, мною разрабатывается проект по реализации технопарка, - отметил Владислав Сергеевич.

По словам депутата, запланировано много важнейших мероприятий, которые затрагивают все сферы жизни, и программа дает возможность улучшить перспективы развития региона, начиная от инфраструктуры, заканчивая социальной сферой.

Председатель Хабаровского регионального отделения «Опоры России» Сергей Мазунин говорит, что в программе есть контрольные показатели, федеральное финансирование, упор на социальную сферу, и это положительные моменты.

- Прежде всего, надо говорить о том, что программа направлена на улучшение качества жизни жителей региона. Мы пережили немало программ, что-то выполнено, что-то нет, но в любом случае от документа мы ждем результатов. Конечно, есть надежда, что программа будет исполнена, тем более она подкреплена федеральным финансированием, в ней обозначены конкретные мероприятия, гарантируется контроль за исполнением со стороны президента, - поделился глава Комсомольского района Александр Коломыцев.

Напомним, что нацпрограмма по развитию Дальнего Востока будет реализована в три этапа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 и с 2031 по 2035 год. Она состоит из трех разделов: экономика, инфраструктура, социальный блок и затрагивает все сферы жизнедеятельности.

«При работе над ней Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики проводило консультации с экспертами, представителями общественности и бизнеса. И самое главное – учитывались мнения самих дальневосточников. Ведь они лучше всего понимают, что и где нужно поменять. Какие есть проблемы и как их можно решить. В результате итоговый документ определяет векторы развития каждого из одиннадцати субъектов Дальневосточного федерального округа. Учитывает их специфику. Содержит конкретные шаги, которые необходимы для достижения целей», - отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Юлия Рудакова

Подробности на портале tvoidv.ru