В Хабаровске «дровосеки» ограбили магазин

В один из магазинов краевого центра зашло двое. Оба были в медицинских масках, один держал в руке топор. «Дровосек» напал на охранника, в это время подельник проследовал к кассовому аппарату и достал оттуда все деньги. После этого налетчики скрылись. Их добычей стало более 20 тысяч рублей.





Сотрудники полиции вскоре задержали двоих местных жителей 31 и 40 лет. В нескольких метрах от ограбленного магазина стражи порядка обнаружили топор, куртку и медицинскую маску.





Выяснилось, что один из «лесорубов» уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и мошенничество. За налет на торговую точку суд приговорил его к 5,6 годам лишения свободы. Его старший товарищ проведет в казенном доме 3,6 лет.



