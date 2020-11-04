В Хабаровском крае исчезнет дефицит антибиотиков

В аптечные сети региона поступило почти 6,5 тысяч упаковок препарата «Левофлоксацин». Это лекарство применяют для лечения пациентов, больных коронавирусом. Партия препарата позволила восполнить нехватку антибиотиков в крае. Новые поставки ожидаются в течение нескольких дней.





«Левофлоксацин» поступил в хабаровскую городскую больницу №2, больницу №4 Комсомольска-на-Амуре, Князе-Волконскую районную больницу, краевую клиническую больницу №2. 1 344 упаковок завезли в сеть аптек «Фармация».





В Хабаровске антибиотики можно приобрести по следующим адресам: ул. Ленина, 44, Муравьева- Амурского,8, Рокоссовского, 23, Джамбула,4, Карла Маркса,144, Гагарина,36, Адмиральская, 25, Льва Толстого, 10, Амурский бульвар, 49.





Изготовитель лекарства ОАО «Дальхимфарм» не собирается прекращать производство препарата. Шесть краевых организаций подали заявки и в полном объеме получили партии медикаментов.



