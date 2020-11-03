В Хабаровском крае упадет цена на квадратные метры?

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил ОАО «Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения». Предприятие занимается изготовлением конструкций для строительства жилых и административных зданий. Из быстровозводимых модулей могут быть построены многоквартирные дома, казармы, общежития, амбулатории, ФАПы и многое другое.

Сейчас завод загружен лишь на 15%. Однако если его мощности будут работать по максимуму, то это позволит выпускать до 120 тысяч квадратных метров при стоимости одного квадрата от 30 тысяч рублей. Данный фактор заинтересовал Михаила Дегтярева.

Глава региона проводит последовательную политику решения квартирного вопроса для жителей края, и домостроительное предприятие может помочь ему в достижении цели. Чем больше подобные заводы будут обеспечены заказами, тем ниже цена квадратного метра.

«Мы готовы, предъявляя высокие требования, размещать здесь заказы. Например, завод в состоянии возвести детский сад в селе им. Полины Осипенко. Утвержденной Правительством России стратегией развития Дальнего Востока перед нами поставлена большая государственная задача – построить фельдшерско-акушерские пункты в отдаленных поселках», - сказал Михаил Дегтярев.

Врио губернатора поручил краевому минстрою детально проработать возможные направления сотрудничества с домостроительным заводом.