В Хабаровске гость из ЕАО потерял часы и получил в «бубен»

Жителя Еврейской автономной области отправили в Хабаровск в командировку. Его поселили в общежитие. Завершив все дела, мужчина уснул праведным сном. Но поспать ему не дали.





Дело в том, что сосед командировочного по комнате задолжал одному местному «правильному пацану» некоторую сумму денег. Гопник, не дождавшись возврата долга, приехал в общежитие, где и стал «качать» права.





От шума командировочный проснулся. Он попросил мужчин успокоиться, однако сторонник мелкокриминального образа жизни переключил свою агрессию с должника на приезжего из соседнего региона. «Воспитанный улицей» поколотил жителя ЕАО и забрал у него наручные часы и сотовый телефон.





Командировочный обратился в полицию. Он оценил принесенный ему ущерб в 18 тысяч рублей. Стражи порядка задержали 22-летнего грабителя. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Теперь ему грозит новый срок – до семи лет лишения свободы.



