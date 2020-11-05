В Хабаровском крае бывших зеков ресоциализируют в фермерской общине

Как сделать так, чтобы уголовники не возвращались к преступному ремеслу? Размышления нашего победителя после поездки в Москву

Зачем нужно ресоциализировать граждан, освобождающихся из мест лишения свободы? Обратно в тюрягу им и дорога, наверняка скажет большинство людей. Жертв преступления и их близких можно понять: ладно, если кто-то потерял имущество. Но ведь кого-то лишили жизни, кому-то принесли огромное горе и страдание. Общественный вердикт всегда суров, всегда без оглядки на степень вины или мотив – смертная казнь и точка!

Но и высшую меру наказания отменили отнюдь не из-за гуманизма (как многие думают). Точнее, не только из-за гуманизма. «Вышка» не решала главные задачи правосудия – неотвратимости и безошибочности в отношении того, кому был вынесен приговор. Знаете, сколько человек осудили (в том числе на расстрел) за грехи Чикатило? Почитайте, очень интересно.

Мораторий на смертную казнь дает хоть какой-то иммунитет против судебной ошибки. То есть в данном вопросе на первое место выходит не гуманизм, а прагматизм. Ресоциализация бывших зеков – из этой же области. Если освобожденному из мест лишения свободы помочь встать на праведный путь, то существует меньшая вероятность, что он совершит новые преступления.

Самый трудный урок

В Москве прошла конференция «Вопросы ресоциализации граждан, освобождающихся из мест лишения свободы». В ее работе приняли участие члены Общественной палаты Российской Федерации, сотрудники Фонда помощи заключенным и Управления Федеральной службы исполнения наказаний, представители Общественной наблюдательной комиссии, волонтерских организаций, журналисты, эксперты, работники пресс-служб УФСИН и многие другие.

«Одно из важных направлений нашей работы – это содействие изменению стереотипов, которые сложились в обществе по отношению к освобожденным гражданам, - сказала президент Фонда помощи заключенным Сюзанна Кирильчук. – Общественное мнение влияет на суть такого отношения. У освобожденных граждан появляются трудности в трудоустройстве, проблемы с семьей, проблемы психологического характера».

Конечно, общественное мнение сложилось не на пустом месте. Однако на конференции были озвучены истории, когда вчерашние зэки обретали смысл в жизни. Так, жительница Новороссийска Екатерина, будучи в колонии, родила сына Георгия. После освобождения женщина воссоединилась со своим ребенком и теперь старается строить нормальную жизнь. Сотрудники УФСИН не теряют связи с Екатериной.

«Наверное, не стоит отчаиваться, - желает Екатерина тем, кто мог бы оказаться на ее месте. – Стоит идти к своим целям. Дети не должны оказаться в такой же жизненной ситуации. У них должно быть правильное воспитание. На детях не должен отражаться тот урок, который преподала жизнь их родителям».

Маяк надежды

Заключенные, выйдя на свободу, нередко ищут отдушину среди таких же, как они. В селе Каменец-Подольск рядом с Хабаровском бывшие осужденные объединились в фермерскую коммуну. Они занимаются сельским хозяйством, выращиванием овощей, разведением скота, трудятся на лесозаготовках, строительстве, сборе и продаже дикоросов. На территории товарищества есть жилые дома, столярный и слесарный цеха, загоны для животных. Члены общины следят за дорогами в Каменец-Подольске, ремонтируют мосты, восстанавливают памятники, ухаживают за местным кладбищем.

В Иркутской области почти тридцать лет существует крестьянско-фермерское хозяйство «Доброта». Правила там такие же, как и в дальневосточной общине: все должны работать, спиртное не приветствуется.

Некоторые люди живут там и тринадцать, и шестнадцать, и более лет. Но бывает, что кому-то больше импонирует другая жизнь. «Вольница» оборачивается для ренегатов новыми сроками в колонии. Однако те, кто пустил в коммунах корни, больше к криминалу не возвращаются.

Немалый вклад в ресоциализацию бывших осужденных вносит Русская православная церковь. Участники конференции услышали рассказ о работающем в Чувашии враче-реабилитологе, преподавателе воскресной школы РПЦ Николае Исмукове. Он разработал курс под названием «Промежуточная ступенька».

«Как говорит Николай Николаевич, прежде всего проблема человека заключается в том, что после освобождения он не верит в себя, вследствие чего попадает в ту же социальную среду, - рассказала в своей публикации начальник пресс-службы УФСИН России по Чувашской Республике Анна Иванова. - Первым шагом исправления после освобождения является борьба именно с самим собой… Николай Исмуков отмечает, что большинство зависимых лиц живёт в состоянии почти постоянного алкогольного или наркотического влечения, желания употребить, которое то увеличивается, то ослабляется, но не исчезает. Вот пример одного осужденного-рецидивиста, за плечами которого многолетний алкоголизм и героиновая наркомания. Находясь в колонии, он прошёл курс лечения и благодаря духовной реабилитации после освобождения пришёл в храм и был окружён благоприятной, не провоцирующей средой. Сейчас он уже 12 лет регулярно ходит в церковь, участвует в церковной жизни, в том числе играет в спектаклях при воскресной школе… Сегодня Андрей на свободе, и он говорит, что ему стоило потерять 11 лет свободы, чтобы обрести жизнь и веру в Бога. За плечами у него пять судимостей, но только после последней судимости причинённое зло коснулось его сердца».

Да, жертвам преступников неприятно, что тем, кто принес им горе, стараются дать шанс. Участь уголовников, скажут добропорядочные граждане, – тюрьма, тюрьма и еще раз тюрьма. Но не делаем ли мы тогда обществу медвежью услугу? Я недаром повторил слово «тюрьма» три раза.

Андрей Канев

Справка «МД XXI век». Андрей Канев стал участником конференции "Вопросы ресоциализации граждан, освобождающихся из мест лишения свободы" как один из победителей 5-го Всероссийского конкурса среди журналистов и пресс-служб ФСИН России "Слово ранит, слово лечит". Его публикация "Достойна наказания и жалости" (см. «МД XXI век», №21 от 22-29 мая 2019 года) заняла второе место в номинации "Лучшая публикация".