Хабаровский край присоединился к акции помощи детским хосписам

В ноябре по всей стране пройдет благотворительная акция «Добрый кофе». Она направлена на помощь детям, содержащихся в хосписах. Суть акции такова: участвующие в данном мероприятии кофейные заведения перечисляют часть вырученных средств в пользу пациентов хосписа. То есть любой человек, который купит кофе в таких заведениях, жертвует деньги на благотворительное дело.

В этом году «Добрый кофе» объединил более трехсот кафе из 35 регионов страны. Хабаровский край также присоединился к акции. Масштаб филантропической деятельности весьма немал – в 2019 году только в Санкт-Петербурге удалось собрать почти три миллиона рублей.

Цель «Доброго кофе» – привлечь внимание общества к проблемам детей с тяжелыми заболеваниями и рассказать, насколько важно оказывать им системную поддержку. В акции в разное время принимали участие певица Ёлка, Рената Литвинова, Алексей Воробьев, Эвелина Бледанс, Максим Леонидов и другие. На сайте «Хоспис.Дети» можно найти заведения, участвующие в мероприятии.