Михаил Дегтярев набрал бешеный темп поездок и решений

Михаил Дегтярёв, назначенный на пост руководителя региона минувшим летом, прошел свою первую «стодневку». Кто-то ждал, что Дегтярёв споткнется, кто-то занял выжидательную позицию, а кто-то откровенно его невзлюбил. Но в итоге все просто перестали успевать за ним: Михаил Дегтярёв набрал такой темп, что новости о его поездках и решениях сыпались как из пулемета – его тёзки.

Почему Дегтярёв уже выиграл

Конечно, до выборов главы региона еще уйма времени, да и не в них дело. Уже сейчас понятно – Михаил Дегтярёв за очень короткий срок сумел добыть для региона медали, если говорить спортивным языком.

Во-первых, он по-своему отреагировал на протесты – сумел увести с улиц тех, кому действительно нужно было внимание власти. Так называемые проблемные или обманутые дольщики теперь смогут рассчитывать на то, что брошенные стройки федеральный бюджет возьмет на свой баланс, и даже отделка будет в квартирах за счет федерального Фонда дольщиков. Срок для решения заскорузлой проблемы – до осени следующего года. Дома должны быть сданы, а люди – получить ключи. Это все важные социальные вещи, то, чего люди ждут от руководства региона.

Это не яхты продавать, а по-настоящему искать деньги на потребности первой необходимости. С деньгами, кстати, пока проблема, бюджет региона дико закредитован, край был на грани введения внешнего, московского управления.

«Говорить о снижении размера государственного долга Хабаровского края пока не стоит, это откровенно и прямо. Бюджет мы сверстали дефицитный, это связано с падением доходов, в том числе и с коронавирусом. Организационными моментами мы освободились от уплаты бюджетных кредитов на сумму 1,1 млрд рублей путём административного взаимодействия с федеральным Минфином. На обслуживании долга мы сэкономили 200 млн рублей путём работы с казначейством по краткосрочным кредитам. Коммерческий долг у нас 42,9 млрд рублей, снизить его пока возможности нет. Если будет руководством страны принято политическое решение заместить коммерческие деньги бюджетными кредитами, я об этом расскажу, мы работаем в этом направлении, за один день это не делается», - заявил Дегтярёв на своей «стодневной» пресс-конференции.

Но сейчас ни о каком внешнем управлении речь уже не идет. Наоборот, край дышит, и дышит активно – удалось с помощью премьер-министра России Михаила Мишустина найти средства на строительство дамб в Комсомольске-на-Амуре, например. И денег сэкономили на чиновниках по-взрослому. По инициативе Михаила Дегтярёва предусмотрено значительное сокращение расходов на органы власти. Расходы уменьшены более чем на 500 млн рублей – это из законопроекта нового краевого бюджета.

Кусок чиновничьего пирога регион пустит на смягчение потерь от нового транспортного налога. Дегтярёв сумел сделать то, чего не захотел делать его предшественник: в Хабаровском крае с нового года будет серьезно снижен транспортный налог для подавляющей части автомобилистов. Цифра очень серьезная - выгоду получат 96% автолюбителей. Это то, что касается наземного транспорта, это все локальные перевозки. Деньги будут выделяться и для обеспечения транспортной доступности северных районов края, и тут речь о ценах на авиабилеты. Ну и, притча во языцех, - электричество и его цена. У Хабаровского края теперь есть все шансы попасть в «льготный список».

«Мы ежегодно тратим 5 млрд рублей для того, чтобы тариф сделать приемлемым для населения. А чтобы и юридическим лицам снизить стоимость киловатт-часа в северных районах, необходимо ещё дополнительно 2 млрд рублей ежегодно. У нас их нет, - признался Михаил Дегтярёв. - В августе на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным я озвучил ему эту проблему. Он дал поручение Минэнерго включить наш край в законопроект по выравниванию тарифов, так называемый 35 закон. И сейчас Хабаровский край там есть. Законопроект будет вноситься в Госдуму, однако деньги будут выделены только подзаконными актами. Сейчас ведём ежедневную работу с Минэнерго, чтобы при принятии подзаконных актов мы оттуда не выпали. Держу на контроле. Обсуждал этот вопрос в правительстве России во время поездки в Москву», - это слова Дегтярева о жизни северян.

С нового года регион будет по-прежнему тратить более 60 процентов всех бюджетных денег на социальную политику. И, даже более того, впервые за восемь лет расходы на поддержку населения вырастут.

Дегтярёв ещё летом подписал постановление, согласно которому поменяются размеры сумм поддержки, условия, категория получателей. Впервые на эти цели будут привлечены федеральные средства. С учётом софинансирования общая сумма составит около 300 млн рублей (в 2020 году на выплаты по соцконтрактам было предусмотрено только 78,4 млн рублей).

Это все весьма серьезные полезности, и это только часть того, что удалось сделать Дегтярёву за сто дней. Он показал, что власть умеет и должна быть на стороне людей. Врио губернатора сумел погасить конфликт с мэрией, длившийся до него годами, чем серьезно обыграл своих предшественников. Тесная работа с муниципалитетами – это значит активное переселение людей из аварийного жилья, в том числе и за федеральные деньги. И ремонт городских и поселковых дорог, приведение в порядок ЖКХ – тоже ведь штука важная, этого четко не сделать, когда две ветви власти бодаются.

На днях Дегтярёв в Комсомольске-на-Амуре изучил, как приводятся в порядок дворы.

В этом году в рамках Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города и Плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края предусмотрено благоустройство 50 дворовых территорий. Из федерального бюджета на эти цели выделено 123,1 млн рублей, из муниципального – 1,3 млн рублей. Сейчас работы ведутся в двух дворах многоквартирных домов, благоустройство 48 объектов завершено.

«Очень хорошо, когда и государство выделяет деньги на благоустройство, и сами люди бережно и с ответственностью относятся к тому месту, где живут», - отметил руководитель края, пообщавшись с жителями одного из домов на улице Советской.

В конце июля Михаил Дегтярев заявил, что в течение четырех лет все оставшиеся дворовые территории в Комсомольске-на-Амуре также необходимо благоустроить. Одним из инструментов может стать федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Кроме того, Михаил Дегтярёв сократил подрядчикам срок ремонта комсомольской набережной. Он предложил не оглядываться на сроки, указанные в госконтракте, – 30 ноября 2021 года. Он поручил оперативнее открыть набережную для комсомольчан. Датой сдачи долгожданного места отдыха может стать конец лета следующего года.

Говорил на минувшей неделе Дегтярёв о рыбе и о реке, речь, конечно, про Амур.

«Чтобы спасти реку, надо перестать ловить, логика элементарная, - подчеркнул Михаил Дегтярёв. – Вообще, у нас за 9 месяцев прирост по вылову лосося на 21%, в этом году 35 тыс. тонн, в прошлом году было 29 тыс. тонн. Переработка выросла в два раза, до 10,5 тыс. тонн. Корюшкой все заводы загружены на 100%. В Николаевском районе у нас по сравнению с 2019 годом 15,7 тыс. тонн добыча, в два раза выше прошлогоднего результата. Налоговых поступлений, соответственно, больше на 10–15%, так что неплохо ловят наши рыбаки, это те, кто в статистике, без браконьеров».

«Спасать надо следующим образом: ограничивать всем свои аппетиты, и рыбопромышленникам и тем, кто ведёт любительский лов, в том числе путём приведения реестра коренных народов в порядок. Ну и тотальный бой браконьерам. Проблема есть, но везде мы видим рост. Нам нужны рыборазводные заводы, надо восстанавливать стадо, выбитое хищническим ловом в прошлые годы, этим занимались все, относились грабительски к реке. Порядок будем наводить», - это тоже из пресс-конференции врио.

Ну и медицина, конечно же. Служба скорой помощи у нас едва справляется, и это тоже наследство от прошлых губернаторов. И исправлять ситуацию надо очень быстро.

«У нас на весь край 163 врача скорой медицинской помощи работают. Нагрузка огромная: на 50 бригад полторы тысячи вызовов в сутки! Это запредельно! – отметил врио губернатора Хабаровского края. – Однозначно будем эту службу укреплять. Новые автомобили уже ждём. Ну а по привлечению кадров есть мысль распространить программу «Земский доктор» и на город. И горожанам нужно и жильё, и подъёмные. Эту задачу поставлю новому министру здравоохранения»

Агрессивная среда

Когда Михаила Дегтярёва во время пресс-конференции спросили о его визите на домашний матч хоккейного клуба «Амур» и о неодобрительном шуме болельщиков, врио губернатора ответил, что для него привычно работать в агрессивной среде.

«Это нормально! Вся моя карьера связана с заходом в агрессивную среду. Так было с первого моего дня в политике. Но я буду продолжать ходить на хоккейные матчи. Я же председатель попечительского совета! Я несу ответственность за клуб, за его будущее, за то, чтобы болельщики радовались победам. А если кто-то из них там что-то покричал, посвистел, меня это нисколько не задевает. Я люблю всех наших болельщиков и не обижаюсь», - сказал врио губернатора.

С агрессивной средой Дегтярёву приходится иметь дело ежедневно в Хабаровском крае. Пришли две стихии – коронавирус и паводок. К напряженному ритму жизни врио губернатора с многочисленными поездками добавилась и борьба с этими напастями. Край оперативно вводит новые ограничительные меры и разворачивает новые госпитали, такой, дополнительный, будет в Комсомольске. Для «ковидных» больных находят новые койки и в обычных больницах, и даже в общежитиях. Безусловно, всё приспособлено для борьбы с болезнью и для лечения больных. Дегтярёв анонсировал усиление горячей линии по коронавирусу.

«В Хабаровском крае запускаем круглосуточную горячую линию по COVID-19. Операторы будут работать на базе единой дежурно-диспетчерской службы. Они прошли инструктаж, могут объяснить каждому позвонившему как вести себя при появлении признаков ОРВИ и коронавируса. У каждого оператора под рукой - список лечебных учреждений, где оказывают помощь заболевшим, плюс все контакты больниц и поликлиник. Также могут соединить с практикующими врачами для получения консультации. Сейчас решаем вопрос о переводе многоканальной телефонной линии на единый номер 113», - сообщил врио губернатора.

В Хабаровском крае развернуто 2495 мест для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. Больше всего мест в больницах Хабаровска – 1450. Полностью коечный фонд занят в городской больнице №2 им. Матвеева, ККБ №2, городской больнице №11, родильном доме №2. На заседании краевого штаба принято решение под развертывание инфекционного госпиталя задействовать общежитие Института повышения квалификации врачей, которое расположено на территории краевой клинической больницы №1. Туда будут направлять пациентов, которым не требуется кислородная терапия.

Если с вирусом все только опять начинается, то с паводком можно считать потери и ущерб. Еще в самом начале наводнения Дегтярёв заявлял: человеческих жертв допускать нельзя и на чиновниках всех уровней лежит персональная ответственность за безопасность людей.

«По паводку: мы сегодня работу практически завершили, но ещё не закончили, оценочные комиссии по ущербу ещё работают. В прошлом году ущерб составил 3,8 млрд рублей, в этом он будет меньше – из-за вовремя принятых мер правительством края и нашей чрезвычайной комиссией. То, что мы ввели межрегиональный режим ЧС вместе с Еврейской автономной областью, это наш совместный труд с главой ЕАО Ростиславом Гольдштейном, это нам позволяет рассчитывать на средства из Резервного фонда правительства России. Могу озвучить потери аграриев, это порядка 130 млн рублей, по гражданам пока озвучивать не будем, нам надо сначала выйти на финальную цифру», - отметил врио губернатора во время пресс-конференции.

В этом году жертв удалось избежать.

Евгений Постышев