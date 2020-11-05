Коронавирус в Хабаровском крае: две смерти, 227 новых больных

В тяжелом состоянии находятся 17 пациентов госпиталей.

По данным минздрава региона, за минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 227 новых случаев коронавирусной инфекции, скончались 2 человека, выздоровевших — 105.

Разбивка по районам

Хабаровск — 124 человека заразились коронавирусом

Хабаровский район — 18

Комсомольск-на-Амуре -35

Комсомольский район — 9

имени Лазо — 12

Ванинский р-н — 1

Бикинский р-н — 1

Нанайский р-н — 7

Николаевский р-н — 3

Охотский р-н — 3

Вяземский р-н — 14

Общее число больных, находящихся на лечении — 5 тыс 427. На аппаратах ИВЛ — 16 человек, тяжелых больных — 17.

Всего за время пандемии в Хабаровском крае коронавирусная инфекция выявлена в 17 тыс 207 случаях, выздоровели — 11 тыс 638 человек, умерли — 142.