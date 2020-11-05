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Коронавирус в Хабаровском крае: две смерти, 227 новых больных
В тяжелом состоянии находятся 17 пациентов госпиталей.
По данным минздрава региона, за минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 227 новых случаев коронавирусной инфекции, скончались 2 человека, выздоровевших — 105.
Разбивка по районам
Хабаровск — 124 человека заразились коронавирусом
Хабаровский район — 18
Комсомольск-на-Амуре -35
Комсомольский район — 9
имени Лазо — 12
Ванинский р-н — 1
Бикинский р-н — 1
Нанайский р-н — 7
Николаевский р-н — 3
Охотский р-н — 3
Вяземский р-н — 14
Общее число больных, находящихся на лечении — 5 тыс 427. На аппаратах ИВЛ — 16 человек, тяжелых больных — 17.
Всего за время пандемии в Хабаровском крае коронавирусная инфекция выявлена в 17 тыс 207 случаях, выздоровели — 11 тыс 638 человек, умерли — 142.