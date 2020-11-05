В краевом бюджете нашли деньги на бездомных животных





Проект закона, совершенствующий деятельность муниципалитетов по содержанию безнадзорных животных, принят в первом чтении на октябрьском заседании Законодательной думы Хабаровского края, сообщает пресс-служба парламента.

Законопроектом уточняются направления использования единовременной субвенции, предоставляемой местным бюджетам из краевой казны. Это изменение позволит создать правовые основания для приобретения материальных средств, необходимых для организации деятельности по содержанию безнадзорных животных в приютах.

«Перечень материальных средств, на приобретение которых возможно направить единовременную субвенцию, утвержден постановлением Правительства края. В настоящее время прорабатывается вопрос о расширении данного перечня. Муниципалитеты смогут приобретать за счет средств единовременной субвенции из краевого бюджета приюты для животных модульного типа. Именно такие объекты позволят снять часть проблемных вопросов по содержанию животных без владельцев», – заявил депутат Александр Бруско.

Во время встреч с органами местного самоуправления выяснилось, что в некоторых районах для отлова животных используют клетки-ловушки. Поэтому затраты на расходные материалы необходимо перенести из норматива финансовых затрат на отлов в состав ежегодной субвенции. Эти пожелания также в законопроекте были учтены.

Для того, чтобы муниципалитеты могли точно прогнозировать расходы на деятельность по отлову безнадзорных животных, законопроектом предлагается в расчет средней рыночной стоимости материальных средств и расходных материалов, приобретаемых за счет средств единовременной и ежегодной субвенции, включить затраты на их доставку.

Законопроект также разграничивает расходы на осмотр и уход за отловленными животными, расширяет перечень работ и услуг. Теперь в этот перечень входят дезинфекция, дезинсекция и дератизация помещений, в которых содержатся безнадзорные животные.

«Срок содержания животных в приютах будет сокращен с 20 до 15 дней, что позволит за счет высвободившихся средств увеличить планируемое количество отловленных животных. Услуги по лечению будут включены в норматив финансовых затрат на осмотр и уход за отловленными животными. Также уточняется норматив финансовых затрат на транспортировку животных без владельцев из приюта. Предлагаемые изменения позволят осуществлять транспортировку животных в другие места содержания, например, при смене исполнителя по муниципальному контракту. Ранее данный норматив включал только транспортировку из приюта в прежние места обитания. Принятие проекта закона позволит более полно учитывать потребность муниципальных образований в финансовых средствах на исполнение государственных полномочий и будет способствовать более эффективному исполнению органами местного самоуправления данных полномочий», – заявил Александр Бруско.

Законопроект краевым парламентом принят в первом чтении и направлен для предложений сенаторам Российской Федерации – представителям от Законодательной думы Хабаровского края и правительства Хабаровского края, в представительные органы городских округов и муниципальных районов края, в прокуратуру, в Управление министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, в Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов.