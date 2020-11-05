Дегтярев бросил на Берлин несколько министерств

В 13 аварийных домах поселка Берлин в Комсомольске-на-Амуре сейчас проживают 187 семей, жилье опасно для людей, стены сделаны из асбеста.

По информации пресс-службы регионального правительства, Михаил Дегтярев поручил проработать варианты переселения людей, которые уже несколько лет обращались во все инстанции, но не находили понимания. В конце июля власти города наконец-то признали 13 домов аварийными и подлежащими сносу, так как они не только сами по себе ветхие, но и угрожают здоровью. Комиссия зафиксировала, что асбестовые стены в жилье оказывают канцерогенное воздействие на жильцов.

«Мне непонятно, почему столько лет никто не обращал внимания на эту проблему. С первого посещения города стали поступать просьбы разобраться с ситуацией. Там установлен III класс вредности. Людей нужно переселять как можно скорее. На это требуются огромные затраты. Хотя была возможность расселить жильцов по программе, которая вполне неплохо реализуется в Комсомольске-на-Амуре. Теперь предстоит найти оптимальное решение. Я поручил заняться этим сразу нескольким министерствам», — рассказал глава региона Михаил Дегтярев.

В настоящий момент дома поселка Берлин уже не попадают в региональную программу, по которой расселяют жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года. Но могут стать в числе первых в очереди следующей программы, предназначенной для переселения домов, получивших статус после 1 января 2017 года.

Кроме того, краевые власти прорабатывают схему выделения 39 квартир в новостройке для детей-сирот поселка Дружба. По новому закону, дом нельзя заселять полностью гражданами из категории сирот, а поэтому часть квартир можно перераспределить, что поможет частично решить проблему поселка.

«Есть еще один способ — включить дома поселка Берлин в федеральную госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». По ней расселяют дома, построенные в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока. Мы подготовили весь пакет документов и передали его федерации. Сейчас ждем ответа», — прокомментировали ситуации в краевом министерстве ЖКХ.

В 13 аварийных домах поселка Берлин сейчас проживают 187 семей (504 человека). Дома строились на рубеже 1970-х — 1980-х годов как временное жилье для строителей ТЭЦ-3. Общая площадь 9,5 тыс. кв. метров. К ним стоит добавить еще 19 домов в самом Комсомольске-на-Амуре, признанных аварийными уже после 1 января 2017 года.