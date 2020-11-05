Михаил Дегтярёв прекратил конфликты в Думе Хабаровска и призвал работать для людей

Долгое время конфликты между различными ветвями власти были нормой в Хабаровском крае. Это не шло на пользу региону, а наоборот, отбрасывало его назад в развитии. Однако постепенно ситуация становится менее напряженной. Врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву удалось успешно начать работу по нормализации отношений.

Дегтярев предложил разделить в городской думе должности главы фракции ЛДПР и председателя думы (совмещение в одном лице различных должностей часто не приветствуется, так как порождает конфликт интересов). Большинством голосов предложение главы региона было одобрено.

Далее встал вопрос об избрании главы фракции. Михаил Дегтярев подчеркнул, что следует давать дорогу молодым, но при этом талантливым политикам. Потенциал такого управленца глава региона разглядел в Павле Тупченко, которого он и предложил избрать на вышеупомянутый пост. Большинством голосов (18 «за» и 9 «против») партийная фракция проголосовала за Павла Тупченко.

Депутат избран по округу №13. Ему 27 лет, выпускник ТОГУ, трудится в Хабаровском краевом фонде обязательного медицинского страхования. В ЛДПР Тупченко состоит с 2016 года. В гордуме занимает должность заместителя председателя комитета по городскому хозяйству.

Таким образом можно отметить, что депутаты-однопартийцы нашли консенсус друг с другом, пусть и после вмешательства главы региона. Отсутствие конфликтов, в свою очередь, позволит как депутатам, так и губернатору не тратить время на дрязги, а использовать его для решения проблем населения.

«Мы работаем единой командой в интересах жителей Хабаровского края. Депутатам городской думы есть одно пожелание: быть более открытыми перед избирателями, чтобы они видели результаты депутатской работы, могли напрямую решать возникающие вопросы», - сказал Михаил Дегтярев.