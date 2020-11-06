Локдаун в регионе не планируем — Михаил Дегтярев

Врио губернатора провел заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу, где заявил, что все ограничения должны быть выверенными.

Основные вопросы, которые были вынесены на обсуждение – условия перевода работников старше 65 лет, беременных женщин и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, на самоизоляцию; меры по ограничению работы предприятий сферы услуг, общепита, торговых центров; контроль за перевозкой пассажиров в общественном и междугороднем транспорте. Также необходимо принять решение относительно выхода школьников с каникул.

Уточним, что руководителям крупных промышленных предприятий уже рекомендовано ввести гибкий график начала и окончания рабочего дня, чтобы рассредоточить людей и снизить вероятность заражения.

«К введению любых дополнительных ограничений следует подходить взвешенно. Мы не планируем так называемый локдаун в Хабаровском крае. Сегодня в режиме ВКС состоится совещание с вице-премьером Татьяной Голиковой, после чего мы определимся, какие еще меры стоит предпринять. Однозначно поддержим Роспотребнадзор в том, что надо полностью запрещать любые массовые мероприятия», — заявил Михаил Дегтярев.

Как сообщил и.о. заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов, по данным на утро 6 ноября на территории края с начала пандемии COVID-19 выявлен у 17 441 человека. Выздоровело за это время 11 796 человек, скончались 143 человека.

Сейчас лечение от новой коронавирусной инфекции получают 5 502 жителя Хабаровского края, из них 2 477 (45%) – в стационаре, остальные – амбулаторно. В тяжелом состоянии 17 пациентов, 16 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Накануне, 5 ноября, был зафиксирован очередной антирекорд – 234 случая заражения COVID-19. Коэффициент распространения коронавируса (Rt) в нашем регионе – 1,01. В соответствии с методикой Роспотребнадзора он рассчитывается исходя из среднего количества людей, которые инфицирует один больной до момента его изоляции. Эти данные учитываются при снятии либо введении ограничительных мер.

Ежесуточный прирост заболевших – 1,2-1,4%, это выше чем в целом по стране. Глава регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева отметила, что такая тенденция фиксируется седьмую неделю.

Лабораторные исследования на сегодняшний день проводятся в 11 учреждениях, в т.ч. 4 – частных.

Коечный фонд для больных COVID-19 – 2 932 койки, за неделю он увеличен на 326 единиц (12,5%). На данный момент резерв по Хабаровску – 117 коек, по Комсомольску-на-Амуре – 89, по районам края – 249. Имеется резерв по дополнительному развертыванию коечного фонда в ККБ № 1, использованию корпуса краевой психоневрологической больницы на улице Серышева в Хабаровске. Завершается развертывание дополнительных коек в Солнечной ЦРБ.

140 млн рублей из федерального бюджета, выделенные краевому министерству здравоохранения, распределены по больницам на закупку лекарственных препаратов и проведение кислородных систем.

Краевым минздравом также определен порядок обеспечения бесплатными лекарствами амбулаторных пациентов с коронавирусом. Хабаровскому краю, напомним, правительство РФ на эти цели выделило еще около 50 млн рублей. Лечащий врач будет делать назначения, выписывать бесплатный рецепт. К доставке лекарств больным планируется привлечь волонтеров. Поликлиники уже проводят необходимые для приобретения медикаментов конкурсные процедуры.