Прокуратура нашла завышенные цены в пяти районах Хабаровского края

Больше всего нарушений в Охотском районе, там дороже положенного продавали соль, сахар, муку, крупы.

По результатам надзорных мероприятий завышение стоимости продовольственных товаров первой необходимости выявлялось в населенных пунктах Нанайского, Охотского, имени Полины Осипенко, Верхнебуреинского, Николаевского районов.

К примеру, прокурором Нанайского района установлен факт нарушения надбавки к отпускной цене на рис, прокурором Охотского района – на масло подсолнечное, сахар, соль, муку, макаронные изделия и крупы. Прокурором имени Полины Осипенко при проверке деятельности индивидуального предпринимателя выявлено завышение торговых надбавок на яблоки и муку.

В целях устранения выявленных нарушений закона внесено 8 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 9 лиц, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 7 лиц, объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования цены на продукты питания приведены в соответствие с установленными торговыми надбавками.



