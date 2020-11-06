Завтрашний чемпионат по бенди в Хабаровске начнется без зрителей

Первый домашний матч «СКА-Нефтяник»проведет в хабаровской Арене «Ерофей» против «Мурмана»

7 ноября в пяти городах страны будет дан старт 29-му Чемпионату России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. В соревнованиях примут участие 14 команд.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта края, регулярный чемпионат будет проводиться по круговой системе и завершится 27 февраля 2021 года. Первые восемь команд турнирной таблицы получат право сыграть на стадии плей-офф. Игры на вылет стартуют 3 марта 2021 года, финальный матч запланирован на 21 марта 2021 года. Его место проведения будет определено позднее.

Продолжится серия домашних матчей 10 ноября. Противостоять хабаровчанам будет московское «Динамо», 14 ноября — сыктывкарский «Строитель», а 17 ноября состоится встреча с кировской «Родиной».

Соревнования пройдут в соответствии с требованиями регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что с 5 ноября в Хабаровском крае установлены новые ограничительные меры. В частности, введены ограничения на присутствие болельщиков на матчах регулярного чемпионата России по хоккею с мячом.

Для всех болельщиков и любителей данного вида спорта будет организована прямая трансляция на телеканале «Губерния».