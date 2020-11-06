Запасы соли и песка пошли в ход в Хабаровске

Дороги Хабаровска посыпают песчано-соляной смесью и реагентом «Бионорд»

Обработку хабаровских автотрасс противогололедными материалами ведут 19 МДК (машин дорожных комбинированных) и 3 реагенторазбрасывателя. Как рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко, борьба со снегом будет вестись в круглосуточном режиме.

«Специализированная техника работает во всех районах города. Задача — провести посыпку противогололедными материалами основных магистралей города. В приоритете — маршруты общественного транспорта, крутые спуски-подъемы, пешеходные переходы и остановки», — сказал он.

Напомним, что городские предприятия благоустройства готовы к снегоуборке. В случае чрезвычайно обильных снегопадов единовременно на магистрали города смогут выйти 130 единиц техники: грейдеры, тракторы, погрузчики, самосвалы, комбинированные машины, снегороторы.

Среди них 6 новых МДК и 2 фронтальных погрузчика, которые приобретены на собственные средства муниципальными предприятиями. Для техники организации закупили достаточно ножей для тракторной техники, щеток, подготовили отвалы. На складах запасено 7,6 тысяч тонн песка, 340 тонн технической соли, 125 тонн реагента «Бионорд».

Утилизация вывезенного с улиц снега будет происходить на двух полигонах в Краснофлотском и Индустриальном районах города.