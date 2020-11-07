Замело: хабаровский протест — несколько десятков человек

Сегодня на главной площади краевого центра собралось всего несколько десятков человек.

Как и ожидалось, непогода сделала свое дело. Хабаровский протест, главная цель которого — поддержка арестованного Сергея Фургала, сошел на нет.

Акции начали таять еще в прошлую субботу, 31 октября. По данным мэрии Хабаровска, тогда на площадь вышло около 300-сот человек.

А сегодня снег, слякоть и административные наказания показали, что желающих «кормить голубей» с каждым днем становится все меньше и меньше, их можно спокойно пересчитать без особых усилий.

Все пришедшие на несанкционированную акцию по-прежнему находятся под пристальным вниманием силовых структур. За время проведения несанкционированных публичных мероприятий в поддержку экс-губернатора края, арестованного по подозрению в совершении особо тяжких преступлений, на территории Хабаровского края пресечено 353 административных правонарушения.

По результатам рассмотрения дел судами принято 339 решений: выписано штрафов на сумму около 2,5 миллионов рублей, 53 административных ареста, 37 – обязательные работы. Сотрудниками ГИБДД по Хабаровскому краю владельцам транспортных средств вручено 2001 предостережение о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях.