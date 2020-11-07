Мы будем «болеть» за СКА-Нефтяник и всячески поддерживать команду — Михаил Дегтярёв

Врио губернатора Хабаровского края обратился к спортсменам и болельщикам в преддверии старта 29 Чемпионата России по хоккею с мячом.

«Спортивное событие очень знаковое для Хабаровского края. Наша команда СКА-Нефтяник является четырёхкратным чемпионом Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом, четырёхкратными обладателями Суперкубка России, семикратными обладателями Кубка СССР и России.

Мы проводим чемпионат в условиях пандемии коронавирусной инфекции и поэтому он пройдет при пустых трибунах, без зрителей.

Но мы будем «болеть» за СКА-Нефтяник и всячески поддерживать команду.

В составе нашей ледовой дружины немало признанных и титулованных мастеров хоккея с мячом таких как: капитан команды Василий Грановский, нападающие Артём Бондаренко и Павел Рязанцев, защитник Юрий Викулин, полузащитники Юрий Шардаков и мастер спорта международного класса Дмитрий Стариков.

Безусловно, наша команда по праву считает одним из лидеров предстоящего чемпионата, и способна показывать самые высокие результаты!⠀

Поэтому желаем здоровья и победы СКА-Нефтянику!», — резюмировал Михаил Дегтярев.