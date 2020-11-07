Каникулы для хабаровских школьников закончатся офлайном

Краевые и городские власти считают возможным начать процесс обучения в стандартном формате при условии жесткого соблюдения всех требований СанПиН, в том числе по COVID-19.

Из-за различий в эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации, принятие решений о переводе учеников общеобразовательных учреждений в режим дистанционного обучения министерство просвещения России оставило за регионами, поэтому с 9 ноября хабаровские дети сядут за парты в обычном очном режиме.

«Пока ребята находились на каникулах, во всех школах Хабаровска проводились генеральные уборки. Все помещения и поверхности обработаны обеззараживающими составами (и далее будут обрабатываться). Во всех городских общеобразовательных учреждениях имеются достаточные запасы санитайзеров, средств индивидуальной защиты. Работают обеззараживатели воздуха. Расписания занятий и посещения школьных столовых скорректированы, ученические потоки разведены. Большинство педагогов, болевших в доканикулярный период, уже укрепили свое здоровье и встали в строй. Ребята тоже хорошо отдохнули, подлечились и готовы к учебе. Хочу особо подчеркнуть, что каждый учебный день будет начинаться с непременных утренних фильтров с обязательной термометрией», — сообщила начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.

Также она отметила, что следующая неделя для хабаровских школ станет контрольной.

«Будем мониторить ситуацию. Если после семидневки заболеваемость среди школьников и педагогов покажет активный рост, придется решать вопрос, либо о введении небольших дополнительных каникул, либо о переводе учащихся на дистанционное обучение. Но к этой мере мы прибегнем только в крайнем случае», — сказала Татьяна Матвеенкова.

Что до учреждений дополнительного образования, то они продолжат работу в ранее утвержденном порядке: кружки и секции хабаровские дети будут посещать небольшими группами – не более шести человек в каждой. Детские сады работают в обычном режиме. О принятом решении городское управление образования уже оповестило хабаровчан через родительские чаты.