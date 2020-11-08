Смутное прошлое маршала Блюхера

Ветер истории постепенно сносит мусор с могил героев прошлого

В 2020 году День памяти жертв политических репрессий, что с 1991 года в России отмечается 30 октября, в крае прошел как-то тихо и незаметно. В Хабаровске у мемориального комплекса на городском кладбище состоялась церемония возложения цветов.

И на этом вроде бы и все - без громких публикаций, без интервью членов хабаровского «Мемориала», без докладов и сенсационных разоблачений, без выступлений в школах и иных публичных мероприятий. Рано или поздно, но подлинное знание о тех или иных событиях, тех или иных героях все равно пробивает себе дорогу. Появляется доступ к прежде закрытым архивам, современные средства коммуникаций позволяют достаточно легко получить разностороннюю информацию, в открытый доступ выкладываются копии (с указанием источников) прежде закрытых документов. Приходит время отрезвления и взвешенных оценок.

Вспомните, как в конце 80-х прошлого века и в нулевые СМИ публиковали о десятках, а то и сотнях миллионов безвинно репрессированных. Опираясь, чаще всего, на «опыты художественного исследования». После 2010 года - как отрезало, как отрубило. В этом, видимо, наряду с изменениями в лини партии и правительства, сыграло свою роль и развитие технологий. Появились в открытом доступе статистические данные, широко публикуются нейтрально-исторические исследования по вопросу, независимые историки, особенно представители «новой волны», беспристрастно, строго на научной базе рассматривают ушедшее время.

Тут, безусловно, на первом месте стоят публикации по истории репрессий от историка Виктора Земскова.

Мятеж не может кончиться удачей

Маршал Блюхер оставил значительный след в современной истории Дальнего Востока. Начиная с Волочаевского сражения 1922 года, продолжая деятельностью советника в Китае в 1924-1927 годах, победой в конфликте на КВЖД 1929 года и заканчивая событиями на Хасане в 1938-м. Именно последняя ситуация и поставила точку в карьере орденоносца Блюхера. Это был уникальный случай – никто из краскомов Гражданской войны не был столь именит, как он – трижды кавалер ордена Красного Знамени РСФСР (!) плюс дважды кавалер ордена Красного Знамени СССР. В 1919 в Красной армии первым получил «Красное Знамя», в 1930 был награжден орденом Красной Звезды за №1. Дважды первый! Это надо было суметь.

С середины 1929 года товарищ Блюхер вступил в должность командующего Особой дальневосточной армией. В то время на Дальнем Востоке было реально тяжело - и в военном, и в социально-экономическом отношении. Одной из «инициатив» командарма Блюхера на дальневосточной земле были очень неудачные опыты с «сельскохозяйственными корпусами». Это когда, по язвительному высказыванию одного из местных краскомов, «45 минут косим траву, 15 минут разбираемся с винтовкой». В результате и с сельхозпродукцией было не очень, и боевая подготовка «хромала на обе ноги». Все «эксперименты» в области военного сельского хозяйства сошли бы с рук, если бы краском Блюхер не скатился до мятежа.

А как еще назвать действия, описанные в приказе НКО СССР от 04.09.1938 за №0040: «… он совершенно неожиданно 24 июля подверг сомнению законность действий наших пограничников у озера Хасан. В тайне… т. Блюхер послал комиссию на высоту Заозерная и без участия начальника погранучастка, произвел расследование действий наших пограничников. Созданная таким подозрительным порядком комиссия обнаружила «нарушение» нашими пограничниками Маньчжурской границы на 3 метра и, следовательно, «установила» нашу «виновность» в возникновении конфликта на оз. Хасан». Нормально, да?! Нашим погранцам японцы «бьют морду», а маршал Блюхер, вместо того чтобы кинуть части РККА на разгром врага, вмешивается во внешнеполитические дела СССР. И за меньшие деяния в иных странах в наше время военные с большими погонами «шли под молотки».

Хотя тут и товарищи чекисты приложили свою руку – «гнали вал по плану». Читаешь архивно-следственное дело из центрального архива ФСБ в отношении Фриновского (с конца 20-х годов прошлого века состоял на высоких должностях в системе госбезопасности) и дуреешь с деяний. Стахановец из органов: «…после его приезда на Дальний Восток он даст телеграмму с просьбой увеличить «лимиты» репрессируемых, мотивируя эту меру крайней засоренностью ДВК контрреволюционными элементами (бывшими кулаками, духовенством, белогвардейцами и проч.), которые остались почти не разгромленными. Приехав на ДВК, он через несколько дней просил увеличить «лимиты» на пятнадцать тысяч человек, на что и получил согласие».

По бухому делу

Много чего накопали чекисты про гражданина Блюхера на дальневосточной земле. Не смешите меня - какой он «японский шпион»! И без этого грехов, проступков и реальных «темных» дел на Блюхере было, как на барбоске блох. Пьянство и волочение за местными актрисками – самое малое. Эксперименты в сельском хозяйстве, завал политмассовой работы и прочие «недочеты» тянули вниз все виды подготовки частей и подразделений «непобедимой и легендарной». В результате уровень боеготовности многих частей Особой дальневосточной оказался в, литературно выражаясь, «очень низком состоянии».

Особенно в авиации «сталинские соколы» отжигали - приказ НКО СССР об аварийности в частях ВВС РККА №0018 от 21 мая 1938 года – это как приговор боеготовности. Что там было с авиационным прикрытием наших войск в приграничных сражениях 1941 года?

Положение с дисциплиной в войсках было настолько низким, что в приказе НКО СССР №0219 от 28.12.1938 «О борьбе с пьянством в РККА» (!) честно говорилось: «Пьянство стало настоящим бичом армии». Среди самых гнусных поступков, допущенных бойцами и командирами Красной армии по пьяни: дуэли-перестрелки в ресторане, поножовщина, групповое изнасилование женщины красноармейцами, убийство 13-летней девочки политруком стрелковой дивизии. Аварии, катастрофы, срыв учений и иных мероприятий - обыденное дело. (Подводнику Маринеско не наливать!)

Надо сказать, что, кроме приказа №0040 лично по Блюхеру, 22 апреля 1939 года вышел приказ НКО СССР №049 с объявлением приговора Верховного суда СССР «по делу командного состава 1-й (Приморской) армии». Тамошним деятелям повезло - влепили от 5 лет реального срока с лишением званий, наград и должностей до года условно без поражения в политических правах. Ох, и добра была советская власть! Через два с половиной года вермахт навалился на СССР…

Ты кто такой?

После ареста Блюхера чекисты провели очень серьезное расследование всех его деяний. Копали вглубь, вширь и вдаль. Причем все это не «литературная гипербола», а вполне конкретные допросы, справки, материалы из архивов. И в результате кропотливой работы выяснились очень негативные моменты, в том числе и из дореволюционного прошлого Блюхера. Справка о результатах проверки биографических данных В.К. Блюхера за время с 1904 по 1917 гг., составленная Вторым управлением НКВД СССР (РГАСПИ ф. 1. оп. 171. д. 365), читается как сценарий современного сериала – натяжки, подтасовки, неувязки.

Только для проверки одного эпизода вначале товарищи чекисты взяли за афедрон бывшего жандарма Капустина, мирно до этого жившего. Он с 1904 по 1917 год «окормлял» по должности Мытищинский вагоностроительный завод. По письменному заверению тов. Блюхера, он в должности слесаря в 1910 году был подвергнут царским режимом репрессиям на три года «за призыв к забастовке». Жандарм не вспомнил ни Блюхера, ни его деяний. Чекисты не успокоились и опросили рабочих, что в те времена трудились на предприятии. Никто не вспомнил Блюхера - рабочего. Начали копать глубже: подняли табельные и платежные книги, паспортную книгу рабочих с 1904 по 1913 год, алфавит рабочих завода с 1902 по 1917 годы, список рабочих по времени их приема на завод с 1902 по 1917 год. Ни в одном из этих документов о Блюхере ни слова.

Нет упоминания и о его революционной деятельности в «архиве революции». И это только по одному эпизоду. Всего опера и следователи различных районных подразделений НКВД отработали порядка 13-14 самых ярких, с 1904 по 1917 год, эпизодов из раннего этапа жизни героя Гражданской войны. Особенно касались его партийного прошлого до 17 года. Большая часть данных, описанных Блюхером в регистрационном бланке члена ВКП(б), заполненном с его слов при обмене партийных документов, не подтвердилась. Вызывает сомнение в подлинности и ряд деяний Блюхера военного как на фронте Первой мировой, так и на начальном этапе Гражданской войны.

Маршал Блюхер прожил яркую жизнь и 9 ноября 1938 года скончался в кабинете врача внутренней тюрьмы, оставив после себя массу вопросов, много нестыковок и кучу ничем не подтвержденных эпизодов своей биографии. Но я верю: ветер истории делает свое благое дело, сдувая все наносное и фальшивое.

Андрей Дунаевский

Фото из открытых источников