Хабаровский футбол будет поднимать известный форвард

Как знают болельщики, новым главным тренером футболистов хабаровского СКА стал известный в прошлом форвард, мастер спорта международного класса Сергей Юран. Контракт с 51-летним специалистом подписан до конца сезона.

Надо сказать, что птицы такого полета залетают на берега Амура нечасто. Болельщики с очень большим стажем, конечно, помнят игрока легендарного ЦДКА и сборной СССР Валентина Николаева, которого судьба занесла на тренерский мостик нашего клуба в середине 1960-х. В 1980-х одно время хабаровский футбол пытались поднять Валентин Афонин, когда-то персонально опекавший самого Пеле, и Леонид Назаренко.

Уже в наше время (причем дважды) наставником армейцев являлся олимпийский чемпион-1988 Сергей Горлукович. А в сезоне-2018/19 в Хабаровске отметился экс-игрок столичного «Локомотива» и сборной России Вадим Евсеев. И вот теперь очередь дошла до Сергея Юрана.

Армейцам потребовалась «перезагрузка»

Некоторые поклонники футбола, правда, не слишком восторженно восприняли это назначение: мол, Юран сменил за свою тренерскую карьеру уже немало клубов, и где гарантия, что он задержится у нас надолго?

Ну, в наше тревожное коронавирусное время гарантию вообще давать нельзя. И потом не от хорошей ведь жизни руководство ФК «СКА-Хабаровск» пошло на этот шаг и отказалось от услуг «своего в доску» Алексея Поддубского.

Не скрою, было приятно, что тренерский штаб клуба до последнего времени состоял практически из коренных дальневосточников, бывших игроков-армейцев. Но во главе угла должен стоять прежде всего результат. А его-то в нынешнем сезоне как раз и не было. Поначалу вроде бы еще набирали очки. Но потом…

Серия из восьми безвыигрышных матчей, в которых наши ребята с горем пополам набрали лишь три очка, окончательно решила судьбу Поддубского. Как там у Высоцкого: «Жалко тренера, он тренер неплохой…». Конечно, жалко Алексея Николаевича, который реально сделал для команды очень много, но клубу срочно требовалась «перезагрузка».

Пока под руководством нового рулевого команда провела три матча, в которых набрала 7 очков. Для сравнения: до этого армейцы в десяти встречах подряд заработали только 6 баллов. Кто-то скажет: с соперниками, мол, Юрану повезло. Один мой знакомый так и сказал: «С такими клубами мы бы и с Поддубским справились».

Ну, справились бы или нет – тут, как говорится, бабушка надвое сказала. Тем более что слабых соперников в ФНЛ априори нет. Но главное, в конце концов, не только победы, по которым мы все так соскучились. Главное – у ребят теперь глаза горят, и они, кажется, готовы горы свернуть. А ведь еще недавно глядеть на игру клуба без тоски было нельзя…

Конечно, еще не все пока получается. Например, в домашнем матче с омским «Иртышом» хабаровчане сыграли лишь вничью и временами выглядели не слишком убедительно. Но этому есть объяснения.

Во-первых, всего за четыре дня до этого дальневосточники провели нелегкий матч в Томске. Во-вторых, сразу пять игроков основного состава по разным причинам оказались за кадром. В-третьих, сибиряки оказались крепким орешком. И наконец, в-четвертых, Сергей Юран ведь не волшебник. К тому же к сезону команду он не готовил, игроков под себя не подбирал. Так что прежде чем критиковать тренера, давайте, господа болельщики, наберемся терпения.

Если бы не футбол, крутил бы «баранку»

А теперь давайте немного пройдемся по биографии нового тренера СКА. Сергей Юран родился в Луганске (в ту пору этот город именовался Ворошиловградом) в простой семье: его отец работал водителем, мама - поваром. По воспоминаниям будущего форварда, жили они небогато, и единственным доступным развлечением для Сергея был футбол, в который он играл с утра до вечера, зачастую в ущерб учебе.

В шестом классе Сергею предложили перейти в спортинтернат, на что он, вопреки воле родителей, согласился. «Если бы я не стал футболистом, то стал бы, как и отец, водителем, поскольку умел делать только две вещи - играть в футбол и водить автомобиль», - говорил Юран позже.

В 16-летнем возрасте его привлекают в первую команду местной «Зари», которая на тот момент выступала во втором союзном дивизионе. В 1986 году «Заря» при непосредственном участии Сергея Юрана (19 матчей, 4 гола) завоевывает путевку в первую лигу. А уже в следующем сезоне Сергей стал игроком основного состава и помог команде избежать вылета (16-е место среди 22 команд лиги).

В ту пору лучших украинских игроков собирало киевское «Динамо». Получил приглашение и Сергей Юран, причем в Киев его звали уже не в первый раз, но он предпочитал набираться опыта в Луганске, резонно опасаясь осесть в «Динамо» на скамейке запасных.

1 апреля 1998 года форвард дебютировал за основу киевского «Динамо» в матче на Кубок Федерации футбола СССР. Поначалу доля Юрана в «Динамо» была незавидной - выступления за дублирующий состав, редкие выходы на замену да участие в проходных матчах. По-другому и быть не могло, ведь основа киевского «Динамо» в те годы была и основой сборной СССР, завоевавшей серебряные медали Евро-1988.



Звёздный час



Все изменилось после чемпионата мира 1990 года, расколовшего союзное первенство на две части. После мундиаля «Динамо» покинули Алексей Михайличенко, Андрей Баль, Владимир Бессонов, Олег Протасов и главный тренер Валерий Лобановский. Вот тут-то получили шанс молодые игроки, среди которых был и Сергей Юран.

До конца чемпионата он забил в ворота соперников девять голов, в том числе в «золотом» матче против ЦСКА (по сути, гол Юрана стал победным, матч завершился победой киевлян 4:1, Сергей забил при счете 1:1) плюс четыре гола в еврокубках. Чемпионский титул и выход в весеннюю стадию Кубка обладателей кубков были отличной наградой для обновленного «Динамо». А Сергей Юран стал, пожалуй, главным открытием чемпионата. Физически мощный, он порой просто продавливал соперника там, где ему не хватало техники. Юран всегда шел до конца и заставлял защитников ошибаться.

На форварда обратили внимание. Причем не только в родной стране, которая к тому времени благополучно разваливалась. Летом 1991-го последовало предложение «Бенфики», стремившейся заявить Юрана перед началом нового сезона, и Сергей отправился покорять Португалию.

В Лиссабон Юран приехал не один, а вместе с полузащитником «Спартака» Василием Кульковым (чуть позже к ним присоединился Александр Мостовой), что, несомненно, помогло в адаптации. Впрочем, ее как таковой у Сергея фактически не было - в первом же матче (это была встреча 1/16 финала Кубка чемпионов против мальтийского «Хамрун Спартанс») он сделал «покер» и в дальнейшем стабильно выходил в стартовом составе.

В сезоне 1992-1993 Юран вместе с командой стал обладателем Кубка Португалии, а год спустя помог «Бенфике» выиграть национальное первенство. Все было просто замечательно, пока перед началом сезона-1994/1995 главным тренером «орлов» не стал Артур Жорже, который сразу дал понять, что не нуждается в услугах российских футболистов.

Юрану и Кулькову удалось по-быстрому договориться с руководством «Порту», и они перешли в стан этого злейшего соперника «Бенфики». Кстати, при непосредственном участии российских легионеров «Порту» отобрал у «Бенфики» чемпионский титул, опередив соперника на целых 13 очков!

В 1995 году Юран вместе с Кульковым (прямо неразлучная парочка!) принимает приглашение московского «Спартака» - Олег Романцев искал возможности для усиления перед Лигой чемпионов. И надо сказать, искал не зря - «красно-белые» одержали тогда шесть побед в группе и вышли в весеннюю стадию турнира. Юран в пяти матчах главного европейского турнира сумел отличиться три раза.

Далее в карьере форварда будут «Миллуолл» (Англия), «Фортуна» Дюссельдорф и «Бохум» (оба - Германия), вновь московский «Спартак» и «Штурм» (Австрия).



СССР, СНГ, Россия…

Осенью 1990 года Сергей Юран стал приглашаться в сборную СССР и принял участие в отборочных матчах чемпионата Европы 1992 года. Наша команда тогда обошла сборную Италии, но после известных политический событий в Швецию поехала как сборная СНГ.

Там Юран сыграл в двух матчах против Голландии (0:0) и Шотландии, в котором команда без флага, гимна и счастья потерпела неожиданное поражение - 0:3 и покинула турнир.

После этого у Сергея, как и у других футболистов, была возможность выбора сборной, и он выбрал Россию. Затем была квалификация мирового первенства 1994 года и печально знаменитое «письмо 14», которое в числе других футболистов подписал и Юран. Позже от своей подписи он отказался, что позволило ему поехать на чемпионат мира в США, где он сыграл только один матч против Бразилии (0:2). Это было последнее участие Юрана в крупном турнире.

На Евро-1996 он не попал в окончательную заявку, а в отборе на ЧМ-1998 наша сборная уступила в стыковых матчах итальянцам. В последний раз Сергей Юран сыграл за сборную России 19 мая 1999 года, это была товарищеская встреча с Белоруссией. Всего за национальную команду (под тремя флагами) он провел 40 матчей, в которых забил 7 голов.



Он знает как выводить в премьер-лигу

По завершении игровой карьеры Сергей Юран поступил в высшую школу тренеров, работал с дублем «Спартака», а также в тренерском штабе главной команды «красно-белых» у Андрея Чернышова. Затем возглавил любительский клуб «Алмаз» из Москвы.

Первым местом самостоятельной работы для Юрана стало ставропольское «Динамо», которое под его руководством в 2004 году уверенно выиграло зону «Юг» второго дивизиона. Однако вместо повышения в классе клуб из-за финансовых долгов был лишен профессионального статуса.

Из многочисленных мест работы Сергея Юрана следует отметить эстонский ТФМК, с которым он завоевал Кубок Эстонии, ярославский «Шинник» (путевка в премьер-лигу) и подмосковные «Химки» (сохранение места в РФПЛ). Интересно, что тогда за «Химки» (дело было в сезоне-2008) выступал наш Владислав Никифоров.

Кстати, в январе 2020 года Юран вновь возглавил «Химки», с которыми успел провести 2 матча в первенстве ФНЛ, после чего турнир был остановлен, а подмосковный клуб, занимающий второе место, получил путевку в премьер-лигу. Также под руководством Сергея Николаевича «Химки» дошли до финала Кубка России, где уступили «Зениту» 0:1.

К слову, тогда за подмосковный клуб выступал еще один нынешний игрок хабаровчан Дмитрий Барков, которого Юран сразу назначил капитаном армейцев. С недавних пор в СКА играет и Никита Безлихотнов, игравший у Сергея Николаевича в калининградской «Балтике». А на днях уже с подачи самого Юрана в нашей команде оказался центральный полузащитник Максим Матрусевич – его тренер знает по работе в красногорском «Зорком» и тех же «Химках».

Так что, как видите, старых знакомых Сергея Николаевича в Хабаровске становится все больше и больше.

Владислав Махов