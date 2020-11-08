Дегтярев поможет военному городку с ремонтом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил поселок Парин. Здесь дислоцируется самая отдаленная войсковая часть главного управления Министерства обороны РФ. Военные живут в нескольких пятиэтажных домах, построенных в конце 70-х – начало 80-х годов.

Сейчас в гарнизоне столкнулись с проблемой включения в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов. По графику регионального оператора, ремонт осуществят только в 2033 году.

Командование части обратилось с просьбой к Михаилу Дегтяреву оказать содействие. Крыша одного из зданий находится в плачевном состоянии, жильцы страдают от постоянных протечек.

Дегтярев поручил краевому министерству ЖКХ проконтролировать решение этой проблемы. Глава региона считает, что все жители края, особенно проживающие в отдаленных населенных пунктах, могут рассчитывать на заботу властей.