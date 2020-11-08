Жительница Хабаровского края создает уникальные куклы

Ирина Дечули создает особые куклы – с чертами односельчан, жителей национального села Булава

Конечно, нужно быть волшебником или волшебницей, чтобы делать куклы. У злых колдуний получаются злые куклы-вуду, втыкай в них иголки, отрывай голову, ломай руки-ноги в полное свое сатанинское удовольствие.

А есть добрые волшебницы, и куклы у них добрые. Поставишь такую на полку и любуешься. А куклы свою работу знают: твой дом от злых духов берегут, а людей, исходящих ненавистью, гонят из дому. Переступит такой порог дома, глядь на куклу, а она прекрасна, и сердце смягчится. А если уперт злодей, так говорят, сам разворачивается и бежит от дома что есть мочи. Вот такое волшебство.

А еще у кукол есть способность смягчать семейные дрязги. Начнет пилить жена мужа за какой-нибудь пустяк. Для мужика-то это так, безделица, а для женщины – всё, конец света. Если бы женину хулу в золото обращать, так каждая семья была б богатой, как Рокфеллеры, а может, и того больше. По золоту ходили б, на золоте бы спали и ели из золотых мисок, а у каждой жены – корона, почище, чем у любимой жены Навуходоносора.

Однако нет таких ни умений, ни механизмов. Точит мужа жена, пилит, еще пару слов – и развод неминуем. Тут женщина глядь на куклу и успокаивается. Красота-то, она животворящая, даже из самой бабаягастой ведьмы если не Василису Прекрасную, то хотя бы Василису Премудрую делает. Вот такая кукольная магия бывает на свете.

Ульчские куклы

У ульчей детская игрушка называлась «хупику». Игрушки для девочек изготавливались матерями и бабушками, игрушки для мальчиков - отцами и братьями. Для изготовления игрушек ульчи использовали плоды растений, раковины, камни, палки, кости животных, птиц, рыб, кожу, ткань и бумагу.

«Бучуэнсэл - фигурки из деревянных черенков без рук и ног, с выделенной головой конусовидной или зубчатой формы, своего рода головным убором или прической. Черты лица обозначены схематично. Кора, оставленная на туловище и головном канте, является как бы «верхней одеждой» игрушки. На ней ножом выбран орнамент, имеющий геометрический мотив. Это образ лесного духа, он без глаз.

Плоская бумажная или матерчатая, а также из рыбьей кожи или бересты кукла называется «хакоа», соответственно, играть в куклы по-ульчски – «хакоачуву». Куклы – мужчины, женщины, юноши, девушки, дети – различаются прической, одеждой, украшениями, как в реальной жизни. Помимо прически женскую куклу можно узнать по ушным серьгам-колечкам, иногда с бусинкой, иногда с шерстинкой.

«Хакоа» дарилась матерью дочери в качестве свадебного подарка. Такие куклы имели особые богатые орнаменты на одежде.

Особые куклы

В том, что Ирина занялась куклами, не традиционными, а современными, даже не куклами, а маленькими скульптурами, заслуга ее первого мужа – знаменитого мастера по дереву Анатолия Дечули. В селе Булава Ульчского района фамилия Дечули так же часто встречается, как в России Иванов. Пойди разберись в этих хитросплетениях ульчского человеческого узора.

- Это его идея. Он меня силком заставил. Я так не хотела!

- Почему?

- Молодая была, не понимала. В девяностых годах первую куклу вместе сделали, и мне понравилось, стало интересно. Да и у нас в Булаве никто не делает кукол.

- Куклы-то заказывают?

- Раньше мы только успевали их делать, в Хабаровск возили, отправляли за границу, в Америку.

Кукольное дело у Ирины семейное, и второго мужа Александра приобщила к изготовлению. Как и в любой семье, за мужем – подставка и основа-каркас, они у кукол деревянные. И еще одна важная часть – лица и маски. Все куклы разные. Ни одна не похожа друг на дружку.

- Очень необычно: на кукольном деревянном личике маленькая деревянная маска. Зачем она нужна?

- Это защита. Чтоб не вселился в куклу злой дух. У меня же бабушка шаманкой была. Она говорила, что нельзя делать человеческие лица, нельзя глаза делать у кукол. Как-то бабушка мужа попросила сделать для своих ритуалов амулеты. А он не знал, что нельзя глаза делать, взял и вырезал глаза. И что вы думаете? Потом духи всю ночь ему спать не давали. Ой, как его они мучали!

- Мне кажется, что от ваших кукол идет добрая энергия. Вы сами ощущаете это?

- Конечно. Муж лица вырезает, и получается, что каждая кукла на кого-то похожа в селе, на какого-нибудь, например, нашего родственника. Начинает вырезать и сам не знает что получится. А когда доделает, смотришь, кукла на кого-нибудь похожа.

- На ваших куклах одежда из рыбьей кожи. Сами выделываете?

- Конечно. Всему меня обучил мой первый супруг. Я ему сильно благодарна за это. А еще у меня бабушка-мастерица. У нее столько халатов было! Все по музеям разошлись. В Гродековском музее много работ – халаты, ковры. Один ковер у нас по наследству переходит. У меня двое сыновей и дочка. Ей и передам.

- Дети взрослые?

- У сыновей уже свои дети. Три внука у меня.

- Внуки играли куклами?

- Нет. Я не разрешаю.

- Ручки детские наверняка тянули. Куклы-то красивые.

- Конечно, они так и норовят…

- Откуда металлические украшения на куклах?

- Это все настоящее, древнее, что от старинной одежды бабушек осталось – пуговки, украшения. Все шитье ручной работы, все своими руками шила, не на швейной машинке. Узоры тоже – все мелко, стежок к стежку, все так же ручной работы. Нелегко было вышивать. Рыбья кожа иглой тяжело протыкается. Без наперстка ее не проткнешь, особенно если это кожа ленка. Она очень прочная. Из нее обувь раньше шили. Сейчас со зрением начались проблемы. Работа над куклами чуть ли не микроскопическая.

- Как придумывается узор?

- У бабушек берем.

- В узорах различимы рыбки и птички…

- Верхний мир, водный мир с рыбами и средний – мир человека. Там живут и олени, и амурские тигры.

- У одной из кукол две косы. Это кукла замужней женщины?

- Да. Когда не замужем - одна коса.

- У русских раньше замужней женщине было неприлично быть простоволосой, а у ульчей?

- У нас тоже замужние женщины голову прикрывали.

- Имена даете куклам?

- Иногда да. Одну куклу прозвали Бабой Раей.

- Почему?

- Не знаю. Так само сложилось.

- Не ругаются люди, похожие на ваших кукол? Зачем так сделали? Зачем так поиздевались над нами?

- Нет, наоборот. Как-то муж сделал куклу, похожую на бабушку моего первого мужа. Она была сильно-сильно похожа. Рада была бабушка, довольна осталась.

- Детей привлекаете к кукольному делу?

- У них другие интересы - интернет, телефоны, гаджеты. Им неинтересно.

А может, пока время не пришло? Кукольная магия – она не просто так, придет время, и просочится, захватит человека, и вряд ли той стихии помешают телефоны-гаджеты.

Юрий Вязанкин