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В Хабаровском крае на лечении от коронавируса — 5,7 тыс человек
Рост за сутки — 235 новых больных коронавирусной инфекцией.
По данным минздрава региона, за минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 235 новых случаев коронавируса, летальных исходов нет. Выздоровели 102 человека.
Разбивка по районам
Хабаровск – 193 человека заболели за сутки
Комсомольск-на-Амуре – 3
Хабаровский р-н–12
Амурский р-н -2
Вяземский р-н – 3
Бикинский р-н -3
Нанайский р-н — 19
На лечении находятся 5 тыс 765 человек, в том числе в стационарах — 2 тыс 397 человек. Тяжелых больных — 24, на аппаратах ИВЛ — 20 пациентов.
Всего за время пандемии коронавирус был выявлен у 17 тыс 912 человек, погибших — 144.