В Хабаровском крае на лечении от коронавируса — 5,7 тыс человек

Рост за сутки — 235 новых больных коронавирусной инфекцией.

По данным минздрава региона, за минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 235 новых случаев коронавируса, летальных исходов нет. Выздоровели 102 человека.

Разбивка по районам

Хабаровск – 193 человека заболели за сутки

Комсомольск-на-Амуре – 3

Хабаровский р-н–12

Амурский р-н -2

Вяземский р-н – 3

Бикинский р-н -3

Нанайский р-н — 19

На лечении находятся 5 тыс 765 человек, в том числе в стационарах — 2 тыс 397 человек. Тяжелых больных — 24, на аппаратах ИВЛ — 20 пациентов.

Всего за время пандемии коронавирус был выявлен у 17 тыс 912 человек, погибших — 144.



