Активисты «За Движ!» починили скамейки в хабаровском дендрарии

Члены хабаровского общественного движения «За Движ!» в течение нескольких часов починили четыре скамейки, установленные в хабаровском дендрарии. Они заменили деревянные элементы и покрасили литье.

Ранее лавочки представляли собой печальное зрелище: разломанные, прогнившие, они были непригодны для отдыха и портили вид парка. Активисты «За Движ!» решили взять шефство над дендрарием.

Сначала общественники организовали уборку сквера. Было собрано большое количество мусора, который отвезли на полигон. Тогда же у членов движения возникла идея отремонтировать скамейки.