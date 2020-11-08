Большая вода не ушла еще из 12 населенных пунктов в Хабаровском крае

В Комсомольске вода стоит в подвалах 11 жилых домов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю, в зоне паводка находятся 12 населенных пунктов в трех муниципальных образованиях, где подтопления сохраняются на трех земельных участках и 12 участках внутрипоселковых дорог.

В городе Комсомольск-на-Амуре сохраняется вода в одном подвале социально-значимого объекта и 11 подвалах многоквартирных жилых домов.

В Комсомольском районе подтопления остаются в четырех сёлах, по одному участку местных дорог и проездов.

В Амурском районе остается подтопленным один участок дороги в районном центре.

В Ульчском районе в зоне паводка остаются семь сел и поселков, где вода сохраняется на трех земельных участках в селе Тахта и по одному участку внутрипоселковых дорог в семи населенных пунктах.

По данным Дальневосточного УГМС, на реках Хабаровского края преобладают спады уровней воды. Ледоход наблюдается на реке Тырма в Верхнебуреинском районе, в верхнем течении реки Хор у поста Среднехорский в районе им. Лазо, на рекеах Урми и Беренджа в Хабаровском районе, реках Амгунь, Нимелен в районе им. П.Осипенко, реке Тумнин у ст. Тулучи в Ванинском районе, реке Уда у села Удское, Тугур у метеостанции Бурукан в Тугуро-Чумиканском районе. На реке Мая в Аяно-Майском районе установился ледостав.

В этом году на несколько дней позже обычного начался ледоход в верхнем течении реки Хор у метеостанции Тивяку в районе им. Лазо, на реке Кур у села Новокуровка в Хабаровском районе и реке Гур у поселка Снежный в Комсомольском районе.

Появление льда на реке Амур на участке между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре, а также на реке Уссури ожидается 9-11 ноября.