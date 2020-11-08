В ТОСЭРы Хабаровского края привлекут почти 40 миллиардов рублей

Сколько в свое время говорили о ТОСЭРах! И как их запуск даст толчок экономике региона, и сколько будет создано рабочих мест, и т.д. По большей мере так оно и есть. Только ТОСЭР в этом плане не отличается от сада, который цветет потому, что там работает садовник, трепетно относящийся к цветам.

Если не лоббировать возможности ТОСЭРов, то он превратится в пустышку, «выхлоп» от которого останется лишь на бумаге. Сейчас о территориях развития говорят не очень часто. Потому что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предпочитает не болтать, а заниматься делом.

Вот и в этот раз тихо и без большой помпы прошло заседание наблюдательного совета ТОСЭР «Комсомольск». Тихо – но максимально эффективно. Так, пул резидентов «Комсомольска» насчитывает уже 26 компаний. На данном этапе в экономику региона уже вложено около 16,7 млрд рублей, а работу на предприятиях резидентов получили свыше 2 100 человек.

Планируется создать более 3,5 тысяч рабочих мест и привлечь почти 40 миллиардов рублей. На рассмотрении – девять проектов потенциальных инвесторов, готовых производить металлоконструкции, летательные аппараты, изделия для железной дороги и горнодобывающей отрасли. План привлечения резидентов будет представлен Михаилу Дегтяреву до 30 января 2021 года.