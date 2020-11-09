В Хабаровском крае выездные бригады тестируют на коронавирус на дому

По информации пресс-службы регионального правительства, в Хабаровском крае — 238 новых случая коронавируса, летальных исходов нет.

238 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 26 человек. При этом летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто около 2 тыс 950 коек. Свободно 496. На лечении находится 24 тяжелых пациента. 19 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 5 тыс 977 человек. В том числе 2 тыс 455 стационарно, 3 тыс 522 – амбулаторно.

При необходимости выездные медицинские бригады проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 18 тыс 150 случаев Covid-19. 12 тыс 029 человек выздоровело.