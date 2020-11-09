Давайте дадим возможность родителям переводить детей на дистанционное обучение — Дегтярёв

Сегодня на заседании президиума краевого правительства Михаил Дегтярев поручил министерству образования и науки региона совместно с министерством здравоохранения проработать вопрос вариативности дистанционного обучения для учащихся 1-11 классов, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Мнения родителей разделились. Многие считают — хорошо, что мэр Хабаровска и глава Комсомольска-на-Амуре разрешили выход с осенних каникул в очном режиме. Кто-то считает иначе, — отметил глава региона. — Давайте дадим возможность родителям в заявительном формате переводить своих детей на дистанционное обучение. У людей должна быть возможность выбора»

И.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов подчеркнул, что родители учеников уже начали обращаться в органы власти с подобными вопросами. Особенно волнует их посещение школы детьми, страдающими хроническими заболеваниями: для нового коронавируса они особенно уязвимы.

По состоянию на утро 9 ноября в Хабаровском крае развернута 2 951 койка для больных COVID-19, из них занято 2 455 (83%). В краевом центре «ковидный» коечный фонд занят более чем на 90%, в Комсомольске-на-Амуре – в пределах 80%. Амбулаторно лечатся 3,5 тыс. человек.

Сейчас рассматривается вопрос о полном перепрофилировании КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. профессора С.И. Сергеева» для приема больных с коронавирусной инфекцией.

Параллельно минздравом края изысканы финансовые резервы в размере 10 млн рублей для дополнительной закупки кислородных концентраторов – потребность в них растет. Также решается вопрос поставок кислорода промышленными предприятиями региона, которые могут его производить. Использование кислорода в качестве медицинского газа требует специального лицензирования.

Лабораторная ПЦР-диагностика обеспечена на высоком уровне – 350 исследований на 100 тысяч населения в сутки. Это вдвое больше, чем рекомендовано Министерством здравоохранения РФ.

На следующей неделе ожидается поставка в Хабаровский край очередной партии вакцины от гриппа. Вакцинация будет развернута как в мобильных пунктах, так и в амбулаториях.