Мэрия поднимает стоимость проезда в пассажирском транспорте Хабаровска

Билеты подорожают с 10-го ноября, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

В соответствии с постановлениями комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края от 30.10.2020 года №№ 19-Ц и 20-Ц услуги по перевозкам пассажиров, осуществляемые МУП г. Хабаровска «Городской электрический транспорт» по маршрутам горэлектротранспорта, автобусным маршрутам №№1С, 1Л, 29П, будут предоставляться с 10 ноября 2020 года: по дневному тарифу в размере 28 рублей за проезд одного пассажира и провоз одного места багажа; по вечернему тарифу (с 20.00) в размере 31 рубля за проезд одного пассажира и провоз одного места багажа.