Хабаровский обзор: глаза Фургала и цена окуляра

Обзор новостей из Интернета, вызвавших наибольший резонанс за последнюю неделю

Сергея Фургала временно выпустят из СИЗО. В сентябре стало известно, что экс-губернатор Хабаровского края начал терять зрение, находясь в изоляторе. Однако качественно обследовать его так и не удалось. Потом появилась информация, что Фургала в ближайшее время все-таки отвезут в больницу.

Ранее член ОНК Ева Меркачева сообщала, что бывшего губернатора волнует потеря остроты зрения. Однако в Лефортово, как и в других СИЗО, нет офтальмолога. Если к заключенному врач и приходит, то случается это обычно только через месяц. Из медицинского оборудования он приносит с собой только офтальмологическую линейку.

irinamuratova183 «До чего дожили. Естественное обследование воспринимается как Счастье. А это всего лишь соблюдение прав, правил, ЗАКОНА».

annushka_qw «Беги, Серёга, беги. Ну, если не виновен, конечно».

serg_beliy100 «Что, уже едет в суд, а затем приговор».

artfaza701 «Сетчатка отслоилась, это от нервов...».

denisvladimirovich____ «Сопроводят под конвоем в больницу! Какой недалекий автор заголовка».

Перевернул камень, а там динозавр

В Приморье первоклассник нашел останки ихтиозавра на пляже. «На острове Русский обнаружены окаменелые останки ихтиозавра, который жил на Земле около 247 млн лет назад. Возможно, это один из древнейших морских ящеров триасового периода, найденный на территории России. Первооткрывателем уникального палеонтологического объекта стал семилетний Дима Сиренко», - говорится в сообщении.

В океанариуме отметили, что семья Димы часто бывает в этой бухте. До недавнего времени останков там не видели, это свидетельствует о том, что каменная плита раскололась недавно, возможно, после одного из последних тайфунов. «Мы с сестрой играли на берегу и нашли этот необычный камень, оказалось, что это ихтиозавр», - приводят в сообщении слова мальчика.

Кеша Петров «У первоклассника походу докторские по биологии и археологии))».

Никита Овчинников «240 млн лет назад уже курили, вон бычок на фотке».

Егор Чешев «Что же нас ждет в 21? То черви, то ихтиозавры. Может, Годзиллу еще найдут, чтоб интереснее было».

Дмитрий Александров «При Фургале такой фигни не было».

«Фотик» за полмиллиона

На сайте государственных закупок появилась информация об аукционе на поставку фотоаппарата и комплектующих для нужд мэрии города. Стартовая цена – 561700,67 руб.

Администрация Хабаровска предлагает участникам тендера поставить фотоаппарат за 339070,67 руб., а также макрообъектив стоимостью 222630 руб. Разумеется, в процессе торгов объем выделяемого финансирования может снизиться, однако общий порядок цифр уже понятен.

dobriak_elena «Фотоаппарат это хорошо!!! Когда вокруг все в шоколаде! Переведите эти деньги на газификацию домов, порадуйте людей к Новому году таким подарком!»

dm_khv «Макрообъектив - это чтобы заснять рейтинг Дегтярева?»

nata_li_ahchik «Сейчас фильмы на Айфон снимают, а тут только фотик за 500 штук, уважаемые, вам не жирно будет?»

anastasiya_podsypun_family «Направьте эти деньги в медицину! Хоть одну жизнь спасёте - уже не зря...»

Игорь Свинников