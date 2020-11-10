В реабилитационном центре под Хабаровском готовы принять инвалидов и бомжей

«Я пять лет жил с любимой женщиной. Все было хорошо до тех пор, пока я не ушел на месяц в запой. Она меня выгнала из дома. Но потом, когда я пообещал больше не пить, мы помирились. Спустя два года я нарушил свое обещание… Любимая сначала терпела, но потом указала на дверь. Жилье было съемное, поэтому моя женщина просто оттуда съехала, сняв другую квартиру. Документы свои я потерял. Я остался зимой на улице, один».

Эту историю мне рассказал Андрей, один из постояльцев реабилитационного центра помощи инвалидам и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Учреждение находится в селе Петропавловка (Хабаровский район). Здесь обитает несколько десятков человек. Безрукие и безногие, с осложнениями после инсульта, бомжи, бывшие осужденные. Словом, те, кто оказался выброшен на обочину жизни, стал не нужен ни близким, ни обществу.

Как выглядит место, где осталась надежда? Несколько жилых и хозяйственных построек на участке между Петропавловским озером и живописным ельником. Возводится большой дом – сюда потом переселят большинство жителей общины.

Посмотришь издалека – вроде бы чья-то немаленькая дача. Но вот на глаза попадается инвалидное кресло, вот хромой инвалид несет дрова. Они – словно дорожные знаки, одним указывающие путь, другим, здоровым и счастливым, – предупреждающие, что не стоит зарекаться от превратностей судьбы, что здесь может оказаться каждый.

Искусство помогать

«Около пятнадцати лет назад образовалась инициативная группа из трех человек, которые сопереживали людям, оказавшимся в трудной ситуации, - рассказывает руководитель центра, председатель хабаровской краевой общественной организации «Общество оказания помощи нуждающимся «Соучастие» Иван Маньковский. - Постепенно все переросло сначала в общественную организацию, потом в благотворительный фонд «Процветание». Первый приют мы организовали в Хабаровске, на улице Шкотова. Тогда, с 2012 года, мы начали учиться профессионально оказывать помощь».

Как можно учиться быть благотворителем? Это ведь просто – перечислил деньги на счет волонтерской организации и всё, плюс к карме, несколько граммов к гирьке с надписью «Добро» на посмертных весах перед судом Божьим. Но нет, не просто. Далеко не каждый, кому помогли, способен ответить взаимностью. Может и напакостить в силу скудного ума или мелкой души.

Вот и нужно учиться помогать людям, не обращая внимания на собак, лающих на твой караван. Одной школы мало. Тут требуется целый университет, да еще надо постоянно повышать квалификацию и брать уроки у репетиторов. Маньковский держится и продолжает развивать свою филантропическую деятельность.

Реабилитационный центр появился в Петропавловке только три года назад. Перед этим, в 2015 году, под нужды инвалидов и нуждающихся выделили участок земли в Виноградовке. Он существует и поныне. Основная масса людей живет там в … автобусах. Предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками, подарил списанные машины «Соучастию». Их переделали под жилые помещения: поставили печки, занесли мебель, провели электричество. Дешево и сердито.

О нужности и ненужности

«Мысли в голове были ужасные, - продолжает свой рассказ Андрей. – Никому не нужен, зима, холод. Либо убьют, либо сам по скользкой дорожке пойдешь. Меня на улице били, заражение ноги получил, в больнице операцию на ноге делали. Я знаю многих, кто из-за водки на улице оказался и потерял либо руки, либо ноги. За последние пять лет четверо моих знакомых так умерли».

Задача реабилитационного центра – не только обеспечить человека временным жильем и питанием. Здесь содействуют восстановлению документов, поиску работы, оформлению пенсии или направлению в больницу. Некоторые остаются: помогают по хозяйству, готовят, колют дрова, строят, ремонтируют, ухаживают за лежачими больными. Найти место в жизни проще, когда чувствуешь себя хоть в чем-то защищенным от невзгод.

Александра уже несколько лет живет в благотворительном учреждении. У нее есть дом в Переяславке, пенсия, брат. Но дом разваливается, пенсия маленькая, а родственнику она не нужна. В Петропавловке женщина при деле.

«Сейчас у нас проживает около семидесяти человек, - говорит Иван Маньковский. - Самые незащищенные категории граждан – физически ограниченные, после инсульта. Соцзащита периодически обращается к нам и другим волонтерским организациям за помощью. Есть случаи, когда родственники не хотят забирать человека из больницы. Он, например, обездвижен, деть его некуда. Таких мы тоже забираем. Недавно к нам бабушка поступила парализованная. И никто даже не знает, кто она, откуда. Документов у нее нет. Люди по несколько лет так лежат и умирают безвестными».

Реабилитационный центр принял бы и больше человек, но он просто не в состоянии всех вместить. Помощь государства тоже была бы не лишней, говорит председатель общества «Соучастие».

Процентов шестьдесят постояльцев являются бывшими осужденными. После прихода в общину их предупреждают сразу – никаких «понтов» и попыток выстроить тюремную иерархию. Будь как все и работай как все. Каждому найдется свое дело. Даже безногие инвалиды (при наличии протезов) ходят рыбачить на озеро.

«Бывают, конечно, среди обитателей нашего центра и ссоры, - продолжает Маньковский. - Все-таки все живут в одном кругу, кто-то чем-то оказывается недоволен. Такие моменты надо гасить в зародыше. Обычно я этим занимаюсь. Но лучше бы, если б к нам приезжал психолог».

На дне

У филантропа есть идея организовать добровольную колонию-поселение. Инициатива направлена на ресоциализацию бывших осужденных.

«На территории такой колонии может располагаться учебно-производственный комплекс. Человека учили бы работать на станке, он бы мог в качестве санитара ухаживать за больными. То есть он мог бы полноценно работать в этом же поселении. Разумеется, это все следует проработать со службой исполнения наказаний. Мы бы принимали у себя заключенных с незначительными сроками, выходящих по условно-досрочному освобождению или «первоходов». Потому что человек порой возвращается из тюрьмы домой, а ему там говорят: вот где жил, там и живи дальше. Дальше ему тяжело где-то устроиться».

По мнению Ивана Маньковского, подобная форма колонии позволит осужденному нормально интегрироваться в общество. Научит его ценить свободу и труд.

«Я сам виноват в том, что моя судьба так сложилась, - подытоживает свой рассказ Андрей. – Моя любимая мне очень дорога. Она многое для меня сделала, помогала, хорошо ко мне относилась, а я этого не ценил. Я надеюсь с ней помириться, надеюсь, что она простит меня…»

Сейчас Андрей восстанавливает документы. После этого начнет искать работу. Пить, по его словам, он бросил.

- Как вам удалось бросить употреблять алкоголь?

- Просто я уже осознал, что находился на самом дне жизни…

Андрей Канев

Фото автора

На прошлой неделе участники хабаровского общественного движения «ЗА ДВИЖ!» посетили реабилитационный центр для инвалидов и людей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Активисты привезли им теплые вещи. Компания «Леспром-ДВ» помогла общине с пиломатериалами – брусом и досками для строящегося дома.

«Человек может у нас находиться и неделю, и месяц, - рассказал Иван Маньковский. - Он живет, подыскивает себе работу или мы ему помогаем устроиться. Через наш центр прошло множество таких людей».