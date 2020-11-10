В Хабаровском крае изменится расчет выплат за третьего и последующего детей

С 2021-го года размер ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующего детей будет равен прожиточному минимуму для детей, установленной за третий квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. На эти цели из бюджета Хабаровского края будет выделено более 1,8 миллиарда рублей.





В данный момент ЕДВ получает более 11 тысяч семей. Размер пособия составляет 15 248 рублей. Выплата предоставляется со дня рождения ребенка и до тех пор, пока отпрыску не исполнится три года.





Для назначения пособия доход семьи на одного человека не должен превышать 39083,7 рубля в месяц. Например, для семьи из пяти человек общий доход не должен превышать 195 418,5 рубля в месяц (39083,7 рубля х 5 чел. = 195 418,5 рубля).



