Для жителей Хабаровского края повысят доступность лекарств

В социальных сетях появились жалобы на отсутствие в аптеках лекарств для лечения ОРВИ и последствий коронавирусной инфекции. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев решил лично в этом убедиться, в связи с чем провел рейд по аптекам.

Как выяснилось, в государственной аптеке КГБУ «Фармация» есть и жаропонижающие, и антимикробные, и поливитаминные средства. Жалобы пользователей соцсетей подтвердились частично – хотя противовирусных препаратов нет, тем не менее, их поставка ожидается в первой половине сегодняшнего дня.

Антибиотики в частных аптеках вполне себе продаются, в чем Дегтярев убедился лично. Для лечения бактериальных осложнений пневмонии применяются два вида препаратов – макролиды и фторхинолоны. Поставку макролидов ждут с завода «Дальхимфарм» в середине ноября. Второй вид препаратов продается как в государственных, так и в коммерческих аптеках.

«Мы видим проблему обеспечения лекарствами, которые назначаются при коронавирусе, особенно в районах края. С одной стороны, это дефицит, вызванный ажиотажным спросом. С другой - аптечных пунктов государственной «Фармации» крайне мало, а частники не хотят открывать их там, где в обычных условиях небольшая покупательская активность», - заявил Михаил Дегтярев.

Врио губернатора поручил минздраву разработать стратегию развития «Фармации». Это позволит повысить доступность лекарств в районах края и снизить дефицит препаратов.

Глава региона также поставил краевому министерству здравоохранения задачу ускорить обеспечение бесплатными лекарствами от COVID-19 пациентов, которые лечатся амбулаторно. На это распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина от 29 октября 2020 года № 2805-р Хабаровскому краю из федерального бюджета выделено 49,5 млн рублей.

«Сейчас завершаются необходимые закупочные процедуры. Мы рассчитываем к концу этой недели начать выдачу бесплатных препаратов амбулаторным пациентам», - сообщили в минздраве региона.