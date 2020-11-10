Жителей Хабаровского края дорого лечили от несуществующих недугов

На территории региона действовала преступная группировка, которая организовала псевдомедицинский центр и вытягивала с его клиентов деньги. Как это происходило?

Людей привлекали в фальшивое учреждение обещанием провести диагностику. Во время данной процедуры обнаруживались несуществующие болезни. Которые, как сообщалось, можно тут же «излечить» в стенах центра. Так как большинство граждан являлись пенсионерами (а следовательно – имеющими проблемы со здоровьем), они соглашались.

Таким образом прохиндеям удалось обмануть более 60 жителей Хабаровского края, «разведя» их на сумму более семи миллионов рублей.

Особенно усердствовала 33-летняя менеджер псевдоцентра. Она не имела никаких познаний в медицине, но при этом задорно и с душой раздавала направо и налево диагнозы. Людям женщина гарантировала быстрое излечение.

За мошенничество суд приговорил «фальшмедика» к 3,6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.



