В Хабаровском крае студенты заменят пожилых учителей

В связи с распространением коронавируса педагоги старше 65 лет не могут исполнять свои обязанности. Однако кто-то все равно должен учить детей в школах. Выход был найден: на замену педагогам придут студенты 4-5 курсов Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета.





Их аттестуют и объединяют в линейные педагогические отряды. Такая мера позволит обезопасить пожилых учителей и не прерывать учебный процесс. Кроме того, студенты смогут получить дополнительную практику.





Участники отрядов (общая численность которых превысила семьдесят человек) будут координировать работу в классе, помогать школьникам, следить за дисциплиной, выступать в роли тьютеров. Также студенты смогут сами заниматься с детьми по материалам, заранее подготовленными старшими наставниками. Старшекурсники приступят к работе в школах края уже на этой неделе.



