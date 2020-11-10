Алексей Чекунков утвержден на пост главы Минвостокразвития

Депутаты Госдумы утвердили кандидатуру генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Он сменит на посту Александра Козлова.

«Буду защищать интересы Дальнего Востока и Арктики как лев», — заявил Алексей Чекунков на заседании Госдумы.

Ранее он сообщал, что первостепенной задачей станет реализация Национальной программы развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года.

«Мы продолжим работу по привлечению инвестиций, по совершенствованию территорий опережающего развития, Свободного порта. Отдельное внимание будет уделено Арктической зоне Российской Федерации. Мы применим управленческие, административные и технологические ресурсы, чтобы лучше слышать голоса жителей этих территорий. Мы должны работать с ними в интерактивном режиме. То, что депутаты за полтора часа высказали, – это запрос их избирателей. Мы должны видеть это в режиме реального времени — сейчас все технологии для этого есть. Полагаю, что срез того, что волнует жителей Дальнего Востока, должен ложиться на стол министру каждое утро».

Алексей Чекунков родился 3 октября 1980 года в Минске. В 2001 году окончил факультет международных экономических отношений МГИМО. Имеет 20-летний опыт работы в секторе прямых инвестиций. С октября 2014 года возглавляет Фонд развития Дальнего Востока.

Напомним, 9 ноября Президент России освободил от должностей нескольких министров и увеличил число заместителей председателя правительства страны до 10.

Кандидатуры на должность зампреда и министров, внесённые премьер-министром страны Михаилом Мишустиным согласно законодательству, поддержала Госдума.

«Все до одного – это люди высокопрофессиональные, прошли региональную школу, возглавляли крупные компании, корпорации и в жизни много трудились, создавая конкретный продукт, прежде чем быть утвержденными на эти высокие должности. У них есть опыт конкретной работы, у них есть успех», — подчеркнул председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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