242 новых случая коронавируса в Хабаровском крае за сутки

На лечении находятся более 6 тыс человек.

242 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 107 человек. При этом летальных случаев за прошедшие сутки не зарегистрировано.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 тыс 216 коек. Свободно 696. На лечении находится 24 тяжелых пациента. 19 человек подключено к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 6 тыс 291 человек. В том числе 2 тыс 520 стационарно, 3 тыс 771 – амбулаторно.

При необходимости выездные медицинские бригады проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 18 тыс 629 случаев Covid-19. 12 тыс 194 человека выздоровело.



