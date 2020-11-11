Библиотеки и музеи закрыли в Хабаровском крае из-за пандемии

Соответствующий приказ накануне подписал и.о. министра культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Музеи и библиотеки с сегодняшнего дня приостановили свою деятельность до особого распоряжения. Такое решение принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе.

Согласно документу, руководителям органов управления культуры муниципальных образований Хабаровского края рекомендовано с 11 ноября обеспечить работу музеев и библиотек без очного взаимодействия с посетителями.

Зоосад «Приамурский» им. Сысоева, краевой парк им. Муравьева-Амурского, а также парки, ботанические и зоосады в муниципалитетах работают в штатном режиме с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Напомним, что в соответствии с постановлением правительства Хабаровского края № 458-пр от 31 октября 2020 года с 1 ноября до особого распоряжения приостановлена работа театров, филармоний, цирков. Отменено проведение всероссийских, межрегиональных, краевых физкультурных и спортивных мероприятий.