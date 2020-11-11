В Хабаровском районе «Вселенная» помогает строить общественный туалет

Как бы странно это – будущее и туалет на улице в третьем десятилетии XXI века - ни сочеталось, но куда денешься от необходимости?

Рассказывает Людмила Шмидт:

- Я работаю в Доме культуры с. Матвеевка. Кроме нас, в этом же здании располагаются и сельская библиотека, и фельдшерско-акушерский пункт, и почта, и спортзал, где дети занимаются в секции армейского рукопашного боя. И на все это хозяйство – один уличный туалет типа сортир на одно очко. А мы хотим, чтобы он был теплым, с канализацией, с раковиной, чтоб ручки можно было помыть, приспособленный и для посещения инвалидами-колясочниками. Стоит такое удовольствие около миллиона рублей. Понятно, что в бюджете села денег нет. А где взять? Думали про различные гранты, программы, но мечта может растянуться на годы: ведь грантовые конкурсы проводятся раз-два в год, и там таких, как мы жаждущих, – тысячи. Не получится попасть – следующего года жди. А туалет очень нужен сейчас – в спортивной секции трижды в неделю занимается тридцать ребят, у нас кружки: и музыкальный, куда ходят все - от подготовишек до пенсионеров, и рисования – в общей сложности 50 ребят. Концерты случаются. В библиотеке – свой клуб по интересам. А почта? Когда пенсию дают, не протолкнуться. А ФАП, особенно сейчас? Наши медики регулярно на пару-тройку часов задерживаются, чтобы успеть всех принять…

Словом, необходимость назрела давно, идея о том, как это должно быть, нарисовалась весной, летом «докручивались» детали, а к осени в Матвеевке появились люди будущего.

Рассказывает Ольга Муниц, участница тренинга:

- «Человек будущего» - так называется тренинговый центр, куда каждый из нас пришел прокачать какие-то свои качества. Поначалу у тебя есть только огромное желание выйти из зоны собственного комфорта и сделать что-то доброе, а потом, проходя этап за этапом, становишься играющей командой. Наша - в ней десять человек самых разных профессий: и учителя, и инженеры, и врачи, и торговые представители - называется «Вселенная». Так назвались, потому что было интересно заниматься вопросами экологии, культуры. Мы дошли до последнего и самого сложного этапа игры, когда за два месяца должны создать реальный, большой, общественно полезный проект. Какой - выбираем сами. Узнали о проблеме в Матвеевке и подумали: «А почему бы и не «да»?

- А если не успеете за два месяца?

- Значит, мы проиграли. А проигрывать не хочется.

Так всегда бывает: стоит только что-то начать делать, как на пути тебе встретятся единомышленники, появятся места, где «лежат» ресурсы, и, глядишь, мечта обретет материальное воплощение.

- Познакомились с «Человеком будущего», это что-то вроде клуба лидеров, на мой взгляд, - рассказывает Владимир Чернышов, координатор движения «За ДВИЖ!», - узнали об их проекте, подключились. Удалось ускорить процесс с выделением земли под постройку. Александр Яц, руководитель района, взял дело под личный контроль. Готовы помогать и со сбором материалов, и по привлечению помощников.

«Строители будущего» точно знают что им нужно: смета расписана, пункты размечены. Уже найдена компания, которая дарит дорогой и современный септик, найдены те, у кого есть перегородки, привезен песок, но список необходимого еще широк, подключиться, если есть потребность творить добро, успеете.

Кстати, вот этот список. Требуется: полоса стальная 40х4мм - 15 м; анкер распорный 10х150мм - 8 шт; труба канализационная ДУ 110мм длина 2 м - 4 шт; труба канализационная ДУ 110мм длина 3м - 3 штуки; труба канализационная ДУ 110мм длина 1.5м - 6 штук; отвод 110 45 градусов - 2 шт; отвод 110 90 градусов - 5 шт; крестовина 110 мм - 1 шт; щебень крупной фракции - 18 м куб; щебень фракции 20х40 - 2 м куб; геотекстиль 200 - 12 м квадр.

Сообщения от неравнодушных граждан, либо предприятий, готовых помочь материалами очень ждут по телефону: +7 914 157-22-48 Илья Цапов.

Ирина Северцева