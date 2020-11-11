В Хабаровском крае поддерживают рождаемость и улучшают экологию

В правительстве Хабаровского края подвели предварительные итоги выполнения национальных проектов за 9 месяцев 2020 года

Специалисты оценивают их как успешный механизм решения приоритетных для населения задач в краткие сроки. Начало строительства инфекционного корпуса Детской краевой клинической больницы, ремонт автодорог, восстановление экологии, поддержка экспорта малого бизнеса – это часть обширного списка мероприятий в регионе.

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

По нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтировано 68,6 километра автодорог Хабаровской и Комсомольской агломераций. Также облагорожено более 27 тысяч квадратных метров тротуаров, установлено 810 дорожных знаков, нанесено 16,4 тысячи квадратных метров дорожной разметки.

«Жилье и городская среда»

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроено 75 общественных территорий в 43 поселениях края. Средства этого же нацпроекта позволили приобрести жилые помещения для расселения 333 граждан из аварийного жилья и начать строительство детской поликлиники в Прибрежном микрорайоне краевой столицы.

«Экология»

По национальному проекту "Экология" реализован комплекс мероприятий, которые имеют, в том числе, долгосрочные результаты. Завершено строительство объекта "Водовод Гаровский водозабор – Гаровка-1". Приобретено 20 единиц специализированной лесохозяйственной и лесопожарной техники (тракторы колесные, бульдозеры, вездеходы, тягачи седельные), выполнены работы по лесовосстановлению на площади около 27,3 тысячи гектар на арендованных лесных участках и сформирован запас семян для восстановления лесов порядка 12,8 тонны.

- Результатом реализации проекта "Экология", с вовлечением около 2 тысячи волонтеров, стало очищение от бытового мусора 58 километров берегов водных объектов в регионе. На сегодня в регионе «Экология» – успешный пример такого масштабного привлечения добровольцев в реализацию национального проекта, – отметила начальник управления проектной деятельности министерства экономического развития Хабаровского края Екатерина Федорова.

«Демография»

Один из важных блоков реализации нацпроекта "Демография" касается различных мер поддержки рождаемости в стране. Почти трем тысячам семей назначена единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка, 2949 семей при рождении второго ребенка получили сертификат на региональный материнский капитал, в том числе 828 семей им уже воспользовались.

Несмотря на различные ограничения, связанные с пандемией, в Перинатальном центре с января по сентябрь выполнена 841 процедура ЭКО. Среди ключевых результатов нацпроекта "Демография" – строительство четырех детских садов в Гаровке-2, Мирном, Матвеевке, в Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, именно в рамках этого проекта в регионе завершили дополнительное обучение 463 женщины, воспитывающие детей- дошкольников.

«Здравоохранение»

По национальному проекту "Здравоохранение" начато строительство долгожданного инфекционного корпуса Детской краевой клинической больницы. Этот же проект позволил в течение года дооснастить семь детских поликлиник и отделений в регионе. За счет средств федерального бюджета выполнено более 200 вылетов санавиации, что почти вдвое больше плана, эвакуированы 450 человек. Сервисом "Мое здоровье" в этом году воспользовались более 136 тысяч жителей региона.

Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации" дала возможность подключить к Интернету около 200 социально значимых объектов в крае. Среди них фельдшерские акушерские пункты, различные образовательные организации.

«Образование»

В ходе реализации нацпроекта "Образование" в сентябре впервые приступили к работе специализированные образовательные центры для детей. На базе Краевого центра образования открылись детский технопарк "Кванториум" и центр цифрового образования детей "IT-куб". В 42 школах, расположенных в селах и малых городах, в 13 районах открыты Центры цифрового и гуманитарного профилей ("Точки роста"). Отремонтированы восемь спортивных залов в сельских школах края. В обновленных помещениях занимаются физкультурой ученики сел Георгиевка, Святогорье, Благодатное, Гаровка-1, Новый Мир, поселков Пуир, Герби, рабочего поселка Горный.

- Национальные проекты, под которые в правительстве края разработаны 52 региональных проекта, и в целом принцип интеграции программного и проектного подходов в государственном управлении позволили в краткие сроки приступить к решению первоочередных для населения задач. В этой системе есть конкретные, измеримые показатели, которые касаются непосредственно интересов жителей, – от вакцинации старшего поколения против пневмококка до строительства спортивных объектов для всех возрастных категорий, – пояснил и.о. зампредседателя правительства Хабаровского края – министра экономического развития Виктор Калашников.

Всего проектами в крае на 2020 год предусмотрено достижение 239 показателей и результатов.

Виктор Калашников отметил, что обширный комплекс мероприятий в ходе реализации нацпроектов – начиная от вклада в улучшение экологической ситуации, завершая созданием образовательных и спортивных центров – позволяет не только улучшить условия жизни и работы граждан в ближайшие годы, но и сформировать перспективу для региона, обеспечив его трудоспособным населением и квалифицированными современными кадрами, продукт труда которых будет востребован как на внутреннем, так и на международном рынках.

Стоит отметить, что одним из ключевых показателей по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" является увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта, в том числе за счет экспорта агропромышленного комплекса и различных услуг. По данным, за девять месяцев объем экспорта продукции АПК составил 0,3 млрд долларов.

По национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» получили поддержку 3691 субъект малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан (при плановых показателях всего 1765).

- Реализация нацпроекта, нацеленного на развитие малого и среднего предпринимательства и поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы, дала возможность 19 субъектам малого бизнеса Хабаровского края, при содействии Центра поддержки и развития экспорта края, заключить контракты с зарубежными партнерами на сумму более 10,5 млн долларов. А за счет участия в конкурсе "Агро-стартап" восемь крестьянских, фермерских хозяйств края получили грантовую поддержку в размере 26,1 млн рублей, – сообщил и.о. замминистра экономического развития края – начальник управления внешнеэкономических связей и поддержки экспорта Михаил Сергиенко.

По оценкам специалистов, как на региональном, так и на федеральном уровне принципы проектного управления показали свою жизнеспособность. Если прежде горизонт планирования по нацпроектам заканчивался 2024 годом, то в нынешнем году период реализации национальных проектов в стране продлен до 2030 года.

- В настоящее время система национальных проектов в стране меняется с учетом определенных президентом России национальных целей и корректировок, внесенных пандемией. Полученный регионами опыт в реализации нацпроектов в 2019 и 2020 годах показал эффективность этой системы. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поставил задачу правительству края сформировать пул лучших практик, реализованных и в нашем регионе, и за его пределами, который предстоит применить для улучшения условий жизни населения нашего края, – резюмировал Виктор Калашников.

Юлия Рудакова

Подробности читайте на tvoidv.ru