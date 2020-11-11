Алексей Чекунков стал министром по развитию ДВ и Арктики

Комитет Государственной думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока рекомендовал утвердить кандидатуру Алексея Чекункова, занимающего должность генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, на должность министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Он сменит на посту Александра Козлова.

«В результате работы, которая уже проводилась государством на протяжении последних семи лет, достигнут существенный прогресс в инвестиционно-экономическом развитии Дальнего Востока, началась модернизация социальной сферы. Важнейшим документом является принятая Национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2024 года и в перспективе до 2035 года, поэтому мы первостепенное внимание уделим тому, чтобы, безусловно, все мероприятия, заложенные в данной программе, были реализованы, – сообщил корреспонденту tvoidv.ru Алексей Чекунков. - Мы продолжим работу по привлечению инвестиций, по совершенствованию территорий опережающего развития, свободного порта. Отдельное внимание будет уделено Арктической зоне Российской Федерации. Мы применим управленческие, административные и технологические усилия, чтобы лучше слышать голоса жителей этих территорий. Мы должны работать с ними в интерактивном режиме. Полагаю, что срез того, что волнует жителей Дальнего Востока, должен ложиться на стол министру каждое утро».

Депутаты положительно оценили профессионализм Алексея Чекункова. По итогам заседания Комитет ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока единогласно поддержал назначение Алексея Чекункова на должность министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Чекункова на указанный пост.

Источник - tvoidv.ru