В Хабаровском крае снизилась отпускная цена на лекарства

«Цены не могут падать, - утверждал некий экономист. – Тарифы всегда либо быстро растут, либо медленно растут!». В нашем регионе отпускная цена на антибиотик левофлоксацин для поставщиков снизилась на 10%. Экономическое чудо? Просто чудо? Нет, это называется «власть контролирует ситуацию и не пускает ее на самотек».

Понижение тарифа произошло после того, как врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обратился к заводу «Дальхимфарм» с просьбой воздержаться от чрезмерной накрутки на лекарства. Руководство предприятия с пониманием отнеслось к просьбе Дегтярева. Левофлоксацин теперь стоит до 580 рублей за упаковку таблеток.

Цена на препараты формируется в том числе и за счет расходов на транспортировку. Глава региона предусмотрел и это. Он поручил министру транспорта и дорожного хозяйства края Роману Мирошину проработать вопрос «нулевых тарифов» на доставку лекарств. Это касается не только государственных, но и коммерческих аптек.

«Со своей стороны мы проработаем вопрос тарифов на транспортировку лекарств. Недопустимо, чтобы краевое государственное предприятие «Фармация» платило за доставку грузов в отдаленные населенные пункты государственной же компании «Хабавиа», - подчеркнул Михаил Дегтярев.