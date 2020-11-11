Хабаровчанка удостоена национальной премии «Гордость нации»

«Гордостью нации» стала Любовь Одзял, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края, член Хабаровской краевой общественной организации "Ассамблея народов Хабаровского края". Она стала победителем в номинации "За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях».

Она внесла большой вклад в решение социально-экономических и культурных вопросов аборигенного населения Нанайского района – самого большого по численности из коренных народов, проживающих на его территории (4950 человек).

Любовь Одзял родилась в селе Найхин Нанайского района Хабаровского края. Кстати, по одной из гипотез знаменитый Дерсу Узала именно из нанайского рода Одзял.

На всякие предложения поговорить о проблемах национального рыболовства в регионе она всплескивает руками и говорит: «Как мне надоели эти проблемы! Мне больше нравятся разговоры о национальной культуре».

На плечи этой хрупкой женщины, матери двух детей, легли заботы о народах, для которых Хабаровский край — историческая родина. Их в регионе восемь: нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, ульчи, удэгейцы, эвенки, эвены.

Любовь Одзял — кандидат исторических наук, закончила ДВАГС, факультет «Государственное и муниципальное управление». Работала в поселковой и районной администрациях.

27 мая 2015 года на IX Съезде коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края она была избрана президентом региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края».

Любовь Одзял внесла большой вклад в решение социально-экономических и культурных вопросов аборигенного населения Хабаровского края.

При ее участии разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Нанайского муниципального района, на 2016-2020 годы».

Стоит отметить, что премия «Гордость нации» присуждается за выдающийся личный вклад в этнокультурное развитие, укрепление межнационального согласия и единства российской нации. Победителей определяли по семи номинациям, которые охватывают все формы деятельности в сфере реализации государственной национальной политики. От Хабаровского края было подано девять заявок. Всего вручена 21 премия лауреатам из 17 регионов России.

Юрий Вязанкин