Хабаровский кулинарный фестиваль расширил свою географию

Хабаровск открыл масштабный фестиваль «Кухня без границ». Яркий и вкусный, он будет проходить до 25 ноября и объединит рестораны и кафе всего Дальнего Востока.

В этом году, несмотря на пандемию, фестивалю удалось расширить географию: в ноябре презентуют якутскую, камчатскую, арктическую, еврейскую, бурятскую, средиземноморскую кухню, а также другие гастрономические направления.

Гастроужин – всегда яркое событие. Во-первых, можно первым оценить уникальную подачу фестивального блюда, выиграть приятные призы от партнеров и спонсоров и увидеть выступления дальневосточных творческих коллективов.

- В ноябре поклонников фестиваля ждет 10 презентаций. Только одна из них - в Якутии - пройдет в формате онлайн для жителей других регионов и тех, кто предпочитает избегать общественных пространств. Остальные девять гастроужинов гости смогут посетить. Естественно, с соблюдением норм безопасности, которые диктует эпоха коронавируса, - уточнила автор проекта, представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства на Дальнем Востоке Татьяна Аршинова.

Елена Бехтер

Авторский проект «Кухня без границ» является трижды лауреатом Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards (2016, 2018, 2019). Фестиваль получил специальную награду в региональном этапе Всероссийского конкурса в области туризма "За популяризацию гастрономических традиций регионов Дальнего Востока 2019".