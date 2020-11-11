«У нас масштабные планы по обновлению и строительству дорожной сети по всему краю» - Дегтярёв

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев совместно с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком проверил качество реализации нацпроекта по ремонту дорог. Это улицы Краснореченская, Шелеста, пересечение Калинина и Советской. Объекты были отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На данных участках строители поменяли дорожную одежду, оборудовали тротуары, установили освещение и светофоры, а также модернизировали ливневую канализацию. Дегтярёв, в свою очередь, в ходе докладов сотрудников управления дорог и внешнего благоустройства, периодически задавал им вопросы не только как губернатор, но и как обыватель.

«Удобно ли здесь поворачивать автомобилистам?»; «посыпали ли эту улицу реагентами?»; «давно ли положили тротуарную плитку?»; «почему этот столб накренился?». Чиновники иногда терялись, когда их гладкий доклад вдруг прерывался житейскими вопросами от главы региона, которые, казалось, не должны волновать столь высокопоставленное лицо. Однако волновали.

Также Михаил Дегтярев отметил, что привлекать к дорожным работам следует, в первую очередь, организации, зарегистрированные в Хабаровском крае – чтобы налоги шли в региональную казну. Сергею Кравчуку врио губернатора поручил усилить контроль за работой дорожных служб и управляющих компаний.

«У нас масштабные планы по обновлению и строительству дорожной сети, не только по Хабаровску – по всему краю. Дополнительные мощности нужны. Будут привлекаться инвесторы к строительству новых предприятий в сфере дорожного хозяйства, - сообщил Дегтярев. - Но самое главное – финансирование. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы привлечь дополнительные деньги из Федерального дорожного фонда».

Участие в проекте «Безопасные и качественные дороги» позволило отремонтировать 47 километров хабаровских трасс. Федеральный бюджет выделил на эти цели 581,5 миллионов рублей, краевой – 806,4 миллиона, городской – 206,3 миллиона.