После критики мэрия Хабаровска отменяет закупку дорогой фотоаппаратуры

Фотоаппарат и объектив администрация Хабаровска хотела купить за полмиллиона рублей.

Администрация Хабаровска отменяет покупку профессиональной фототехники. Проводится работа по прекращению торгов.

В мэрию поступили обращения от руководителя регионального исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Юрия Рошки, а также от председателя Общественной палаты Хабаровска Сергея Галицына. В них общественники указали, что информация об этом аукционе имела резонанс у пользователей в сети интернет и предложили отменить или перенести приобретение фотоаппаратуры на более поздние сроки.

На основании поступивших обращений сегодня мэром города Сергеем Кравчуком принято решение об отмене закупки. Проводится работа по прекращению торгов.

Лот на поставку профессиональной фотоаппаратуры, а именно, фотоаппарата, начальной максимальной стоимостью до 330 тысяч рублей, и объектива на сумму до 220 тысяч рублей в соответствии с планом закупок был размещен на электронной площадке в конце октября текущего года.