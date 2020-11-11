Юрий Трутнев представил нового министра Минвостокразвития

Сегодня, 11 ноября, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев официально представил нового министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Им стал Алексей Чекунков, сообщает портал tvoidv.ru.

Кандидатура Алексея Чекункова была выдвинута председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Вчера на пленарном заседании Государственной Думы его утвердили большинством голосов.

Ранее Алексей Чекунков занимал должность генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Новый министр Дальнего Востока сменит на посту Александра Козлова.