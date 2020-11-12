Вырывательница ногтей вернет комсомольчанке 95 тысяч рублей

Жительница Московской области Елена Дзык (она же Леди Коготок) занималась косметическими процедурами по обработке ногтей и вела на эту тему популярный блог. Имя мастера маникюра гремело на всю страну, поэтому Дзык начала ездить по регионам и вести тематические семинары. Ничего криминального в ее деятельности не было.

Однако в 2018 году в системе тренингов произошла некая трансформация. В статье под названием «Рви когти!» мы писали о комсомольчанке Светлане Н., которая пошла тогда на семинар к Леди Коготок (она проводила его в селе Бычиха).

«После медицинских манипуляций люди вели себя странно, - рассказала мне Светлана Н. - Например, танцевали. Причем даже те, кто до семинара еле сгибал колени».

На следующий день после практикума у «плясунов» начались осложнения на конечностях. Дзык обещала в ходе своего тренинга обучить людей технологиям профессионального маникюра и педикюра. Вместо этого она стала «преподавать» вырывание ногтей. Она стала говорить, что под роговой пластинкой скрывается «гранулема» - источник многих болезней, и если от нее не избавиться, человек рискует заболеть раком или другим страшным заболеванием. В результате гостья с запада вырвала ногти четырем участникам семинара.

«После процедур люди сначала чувствовали себя хорошо. Но одна женщина через какое-то время дважды сознание теряла. Я требовала у Дзык: покажите людей, которым вы месяц назад удалили ногти, я хочу посмотреть, как они выздоровели! Но Дзык либо советовала ознакомиться с отзывами в своем блоге, либо показывала свои ногти. По ее словам, она тоже делала себе процедуры, и все с ней нормально. Но я точно могу сказать, что ничего она себе не вырывала и не вырезала!»

У одной женщины Леди Коготок вырезала пять ногтей на ноге. Еще один участник тренинга попал после этой манипуляции в больницу в тяжелом состоянии. Кстати, люди заплатили по 95 тысяч рублей за «удовольствие» быть подвергнутым инквизиторской процедуре…

Так и не выздоровевшие, а наоборот, ставшие инвалидами люди обратились в правоохранительные органы. Леди Коготок была арестована. И вот недавно состоялось оглашение приговора.

Елена Дзык была признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 235 УК РФ (осуществление медицинской деятельности лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, при условии, что такая лицензия обязательна, если это повлекло причинение вреда здоровью человека). Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также Дзык обязана вернуть пострадавшим по 95 тысяч рублей.

Андрей Канев