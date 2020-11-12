Для хабаровских рестораторов Новый год будет невеселым

Хэллоуин, 8 марта, Новый год – триада самых успешных дней для кафе или ресторана. Люди в это время осаждают заведения общепита, а их владельцы купаются в деньгах. В этом году из-за пандемии троицу успешности покидает Новый год. Специалисты прогнозируют падение годовой прибыли порядка 30 процентов.





В Хабаровском крае еще 21 октября вступили в силу новые ограничения – ночные клубы и заведения общепита обязаны закрываться с 23:00 до 7:00. Также согласно предписаниям Роспотребнадзора, должна соблюдаться социальная дистанция в полтора метра.





Однако как такое можно сделать в небольших помещениях (да и в больших тоже), непонятно. Из-за этого падает количество корпоративов. Кто пойдет отмечать Новый год, зная, что нужно держаться от соседа на расстоянии полутора метров и в 23:00 уже надо будет расходиться?





Со времени введения ограничительных антикоронавирусных мер оборот в сфере хабаровского ресторанного бизнеса снизился на 50 процентов.



